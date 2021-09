Nachdem Neo: The World Ends With You im Juli für die PlayStation und Nintendo Switch erschien, gibt Square Enix nun bekannt, dass der Titel am 28. September 2021 im Epic Games Store veröffentlicht wird. Euch erwarten besondere Boni auf unbegrenzte Zeit.

