Astro A50 Wireless Gaming-Headset (Gen 4) Test - Eines der Besten

Was nützt mir der beste Sound, wenn ich diesen nicht an meiner brandneuen Konsole genießen kann? Vor diesem Problem stand ich, als ich das Gaming-Headset A50 von Astro in freudiger Erwartung auspackte und erstmals ausprobieren wollte. Verbindung mit der Xbox One? Über den optischen Anschluss kein Problem. Aber: Die Series X hat keinen solchen Anschluss. Ein Umstand, den Astro in der Zwischenzeit erfreulicherweise mit einem Firmware-Update behoben hat. Denn wenn ein Headset schon 320 Euro kostet, dann sollte es die neueste Technik unterstützen, nicht wahr?

Das Astro A50 liefert Sound der Spitzenklasse

Nach diesem anfänglichen, dezent verwirrenden Umstand zeigte sich das A50 dann von seiner starken Seite. Das betrifft vor allem den Sound, der sich aus den 40mm-Treibern heraus in Richtung eurer Ohren ausbreitet. Klingt gut, dynamisch, in den Höhen klar und hat ordentlich Bass zu bieten. Oder um es mit anderen Worten zu sagen: Der Sound ist seinen Preis wert. Die Frage ist eher, ob ihr bereit seid, diesen Preis zu zahlen? Ich bin so ehrlich und sage, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich für ein Headset so viel Geld auf den Tisch legen würde, auch wenn es den besten Sound der Welt böte.

Wobei da natürlich jeder seine eigenen Empfindungen und Schmerzgrenzen hat. Aber egal, dass das A50 einen superben Sound liefert - inklusive 7.1 Dolby Surround Sound, Windows Sonic und Dolby Atmos - , daran besteht beim Gaming kein Zweifel. In Star Wars Squadrons spürt ihr förmlich, wenn der TIE Fighter in eurem Fadenkreuz in einem gleißenden Feuerball verglüht oder ein imperialer Kreuzer nach heftigem Beschuss auseinanderbricht. In Assassin's Creed Valhalla laden die Umgebungsgeräusche beim Durchqueren von Englaland zu einer kleinen Pause mitsamt entspanntem Träumen ein, um kurz das Plätschern des Flusses und das Zwitschern der Vögel im Hintergrund zu genießen. Die Kämpfe klingen als Kontrast dazu entsprechend martialisch und vermitteln die Wucht hinter Eivos Schlägen und Hieben bestens. Nicht minder brilliert das Dröhnen der PS-starken Motorensounds in Dirt 5 und macht euch glücklich, wenn ihr auf die Geräusche von Rennwagen abfahrt.

Das erstreckt sich ebenso auf andere Entertainment-Bereiche wie Film, TV und Musik, wenngleich es in Sachen Gaming am stärksten performt. Womit ich nicht den Eindruck entstehen lassen möchte, als gäbe es bei allem außer Gaming Probleme. Nein, da klingt's ebenso toll, wenngleich ich das Gefühl habe, dass es beim Spielen noch dieses eine Fünkchen mehr herausholt. Und doch: An Queens legendärem Bohemian Rhapsody kann ich mich nicht satt hören, das A50 verwöhnt meine Ohren in den ruhigeren wie in den lauteren Passagen mit einer präzisen Wiedergabe. John Williams' Imperial March hämmert mit der nötigen Wucht aus den Treibern, die mich glauben lässt, dass hinter mir grade eine Kompanie Sturmtruppen aufmarschiert. Hamilton lässt mich die tiefen Bässe seiner Musik förmlich spüren. Jedes der von mir gehörten Stücke war ein echtes Hörvergnügen. Da spielt es kaum eine Rolle, ob ich ruhigere Songs laufen lasse, die eher die Stimme in den Vordergrund rücken - Queens Who Wants To Live Forever -, oder Musik abspiele, bei der die Devise gilt: je lauter, desto besser - 30 Seconds to Mars' This is War, Within Temptations The Reckoning oder Nightwishs The Greatest Show on Earth, bei dem sich wiederum leisere Töne und kräftige Klänge abwechseln.

Das Headset mitsamt seiner Basisstation. (Astro A50 Wireless Gaming-Headset Gen 4 Test)

Was Filme anbelangt, probierte ich das A50 probehalber mit ein paar Star-Wars-Filmen aus. Sorry, aber da kommt einfach der Star-Wars-Nerd in mir durch, damit müsst ihr leben. In Episode 4: Eine neue Hoffnung fühlte sich das dann so an, als würde der Sternzerstörer, der zu Anfang Jagd auf Prinzessin Leias Korvette macht, durch mein Wohnzimmer rasen. Indes bescheren mir die Anfangsmomente von Episode 3: Die Rache der Sith weiterhin eine Gänsehaut, vor allem wenn der Sound so begeistert wie hier. Die Trommeln hämmern aus den Treibern des Headsets und verkünden das bevorstehende Unheil, während die beiden Jedi Interceptor dicht über die Oberfläche des Sternzerstörers der Venator-Klasse rasen und sich dann ins chaotische Schlachtgetümmel über Coruscant stürzen. Und Rogue One bombardiert euch im Schlussdrittel mit einem wahren Feuerwerk an Action, das euch das Gefühl gibt, mit im Schützengraben zu liegen und die Einschläge um euch herum zu spüren, während die Rebellen bei ihrem Vorhaben, die Todessternpläne zu erbeuten, am Strand von Scarif die imperiale Basis angreifen.

Je nach Verwendungsart gibt's ebenso verschiedene Voreinstellungen, zum Beispiel den Pro-Modus für Gamer. Der eignet sich für euch, wenn ihr auf Bass verzichten könnt, denn er reduziert den Bass-Level so, dass ihr zum Beispiel Schritte oder andere Geräusche besser hört. Im Astro-Modus habt ihr ein gutes Gleichgewicht aus allem und der Studio-Modus eignet sich eher für Musik und Filme. Oder ihr spielt in der Astro Command Software mit den Einstellungen herum und findet das, was am besten zu euch passt. Das Astro A50 ist da flexibel.

Qualitativ gut landet der Sound nicht allein in euren Ohren, das Mikrofon des A50 leistet ebenso gute Dienste und überträgt eure Stimme verständlich an alle, die euch gerade zuhören. Luft nach oben gibt's aber noch, es ist nicht das Beste vom Besten, was Astro in dem Bereich zu bieten hat. Die Stummschaltung des Mikros erfolgt dabei über das Kippen nach oben. Zieht ihr das Mikro nach unten, aktiviert ihr es. Einfacher geht's nicht.