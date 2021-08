Corsair HS80 RGB Wireless: Gelungenes Gaming-Gesamtpaket im Test

Am Ende muss ein Gaming-Headset ein Gesamtpaket abliefern und nicht allen gelingt das. Oft scheitert es an guter Klang- oder Mikrofonqualität. Dann soll es noch bequem, hochwertig und kompakt sein und am besten noch unzählige Gaming-Features mitbringen. Und das möglichst, ohne dafür gleich euer Konto um eine Summe zu erleichtern, mit der ihr locker die nächste halbe Miete zahlen könntet. Das Corsair HS80 RGB Wireless bietet zwar nicht auf jedem dieser Bereiche einhundert Prozent, ist aber, berücksichtig man alle Faktoren, eines das bisher besten Gesamtpakete, die ich je auf dem Kopf getragen habe.

Ich selbst habe schon seit langem ein Set-Up aus Headset, externen Mikrofon und Soundkarte - ein wenig dekadent, aber meinen Ohren gefällt's. Das ist aber eine wirklich teure Kombination, wenn die einzelnen Teile auch alle hochwertig und speziell auf die Bedürfnisse eines kompetitiven Spielers angepasst sein sollen. Besonders gut transportieren lässt sich dieses auditive Trio auch nicht so einfach. Aber bisher war ich mit der Ton- und Mikrofonqualität von Gaming-Headsets einfach nicht so richtig zufrieden. Verwende ich zum Beispiel das integrierte Mikrofon meines anderen Sets, bekommen meine Freunde im Discord das Gruseln. Da man in Shootern, MOBAs und sonstigen Multiplayer-Spielen auf klare Kommunikation angewiesen ist, empfinde ich daher viele Geräte für mich als untauglich. Kleiner Spoiler vorweg: Dieses Problem hat das Corsair HS80 RGB Wireless nicht.

Als ich es auf meinen Kopf gesetzt habe, war ich überrascht, wie leicht es sich anfühlt. Mit seinen 367 Gramm ist es immerhin fast 60 Gramm leichter als meine täglichen Begleiter. In Sachen Komfort hat das Corsair einiges auf dem Kasten: Memory-Foam Ohrmuscheln mit der perfekten Menge Platz für meine Lauscher, ein verstellbares Kopfband mit Kunstledereinlage und ein sehr leichter Sitz lassen das Headset für den Träger schon fast unsichtbar werden. Nach acht Stunden Arbeit und drei Stunden zocken an einem Tag immer noch kein Drücken am Schädel. Da gibt es einen Daumen hoch!

Auch einen bitter nötigen Equalizer könnt ihr mit iCUE nutzen. Ein paar Voreinstellungen wie Kino, FPS Gaming oder Bass Boost sind mit an Bord, selber an den Reglern herumschieben ist hier aber auch kein Hexenwerk.

Guter Klang, aber nur mit Equalizer oder Dolby Atmos

Warum ich den Equalizer so eindringlich empfehle? Weil sich die Kopfhörer trotz 50 mm Neodym Audiotreiber mit einem Frequenzbereich von 20 bis 40.000Hz ohne Hilfe einfach viel zu flach anhören. Vor allem bei der Nutzung auf Spotify und Co. fällt auf: Dem Jungen fehlt es an Bass. Mit den richtigen Griffen an den Schiebereglern könnt ihr euch schnell ein kräftigeres Klangbild zusammenbasteln. So kann man es doch wunderbar aushalten. Besonders loben muss ich die Fähigkeit des Headsets Geräusche im Spiel - beispielsweise Schritte oder das Nachladen einer Waffe - vieeeeel deutlicher wiedergibt als ich es bisher gewohnt war. Es gibt ganz klar an, von wo der Sound kommt, und hat mir so in Destiny 2 beim Orten der Gegner geholfen.

Nur ein glücklicher Gamer ist ein guter Gamer!

Noch besser wird es mit dem Raumklang von Dolby Atmos. Zwar deaktiviert die Dolby Atmos App, die ihr kostenlos im Windows Store herunterladen könnt (Lizenz spendiert von Corsair), den Equalizer, sorgt aber bei bestimmten Spielen und Musikdiensten für ein lebendigeres Audioerlebnis. Außerhalb der unterstützten Medien habe ich allerdings nicht so viel von der Software gemerkt, was ja nicht weiter verwundern sollte..

Auch ohne Kabel macht das Corsair HS80 eine gute Figur. Das Verbinden ist kinderleicht: Ihr steckt einfach den mitgelieferten Adapter in einen USB-Port im PC oder der PlayStation (an der Xbox funktioniert es leider nicht) und schaltet das Headset am Power-Knopf an. Verzögerungen habe ich im Wireless-Modus bisher keine bemerkt. Statt einer Audio-Auflösung von 96kHz, die ihr mit Kabel erhaltet, gibt es ohne nur noch 48kHz bei gleichbleibenden 24-Bit. Als Laie ist das ein kaum merkbarer Unterschied - und ihr gewinnt ja auch noch einen Haufen Flexibilität dazu.

Mouse for scale...

Bis zu 18 Meter ermöglichen den schnellen Badezimmerbesuch oder das Öffnen der Tür, wenn der Postbote mal wieder, während einem Match klingelt. Der Akku gibt euch etwa 20 Stunden, bevor er sich verabschiedet und gibt euch mit einer farbigen Kontrollleuchte an, wann Zeit für ein Kabelpäuschen ist. Bei mir hat das Headset so zwei Arbeitstage mit anschließender Zocker-Session durchgehalten.