FIFA 21 TOTW 25 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Schon wieder Montag? Sieht leider so aus, doch ein Gutes hat der Start der neuen Woche, denn damit gibt es die FIFA 21 TOTW 25 Predictions und die Vorhersage für den neuen FIFA 21 Silver Star Aufgabenspieler. In den vergangenen Tagen und vor allem am Wochenende standen viele Spiele auf dem Plan, dementsprechend gibt es auch viele mögliche Kandidaten, die es ins neue TDW schaffen könnten. In den nachfolgenden FIFA 21 Team of the Week 25 Predictions wollen wir euch die Anwärter mit den besten Chancen etwas genauer vorstellen. Ob und welche Vorhersagen sich als richtig erweisen, verrät uns EA dann am Mittwochabend. Bis dahin sind in den Fut-Packs weiterhin die Karten vom FIFA 21 Team der Woche 24 enthalten.

Diese Spieler könnten es ins neue FIFA 21 Team der Woche schaffen

Wie immer bringt die erste Vorhersage YouTuber KieronSFF ins Spiel, der mit seinen Prognosen in den letzten Wochen recht häufig richtig lag.

Stürmer

Karim Benzema

Gesamtwertung: von 89 auf 95

Position: CF (MS)

Verein: Real Madrid

Gesamtwertung: von 81 auf 86

Position: ST

Verein: Vfl Wolfsburg

Gesamtwertung: von 80 auf 85

Position: ST

Verein: al-Hilal

Gesamtwertung: von 72 auf 78

Position: ST

Verein: SV Darmstadt 98

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: ST

Verein: Leicester City

Gesamtwertung: von 63 auf 73

Position: ST

Verein: Burton Albion

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: ST

Verein: AC Florenz

Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: ST Verein: AC Florenz Cristiano Ronaldo

Gesamtwertung: von 92 auf 96

Position: ST

Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin)

Mittelfeld

Sergej Milinkovic-Savic

Gesamtwertung: von 85 auf 91

Position: CM (ZM)

Verein: Lazio Rom

Gesamtwertung: von 78 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: FC Porto

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LM

Verein: FC Nantes

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LM

Verein: Galatasaray Istanbul

Gesamtwertung: von 76 auf 86

Position: LM

Verein: Dinamo Zagreb

Gesamtwertung: von 72 auf 78

Position: CAM (ZOM)

Verein: Lokomotive Moskau

Gesamtwertung: von 91 auf 93

Position: CAM (ZOM)

Verein: Manchester City

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: Atalanta Bergamo

Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: CAM (ZOM) Verein: Atalanta Bergamo Thomas Muller

Gesamtwertung: von 86 auf 89

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Bayern München

Verteidigung und Torwart

David Ospina

Gesamtwertung: von 79 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: SSC Neapel

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: FC Getafe

Gesamtwertung: von 78 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: FC Arsenal

Gesamtwertung: von 74 auf 83

Position: CB (IV)

Verein: LASK

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: Ajax Amsterdam

Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: LB (LV) Verein: Ajax Amsterdam Diogo Goncalves

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Benfica Lissabon

Diese Spieler könnten es ins FIFA 21 Team of the Week 25 schaffen.

FIFA 21 Silver Star Objective

Mickael Cuisance

Gesamtwertung: von 71 auf 74

Position: CM (ZM)

Verein: Olympique Marseille

Der mögliche Kandidat für den FIFA 25 Silver Star Aufgabenspieler.

Die Kollegen vom Fifauteam haben auf Basis der von KieronSFF nominierten Spieler noch ein paar weitere mögliche Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

Stefanos Kapino

Gesamtwertung: 79

Position: LB (LV)

Verein:

Gesamtwertung: 86

Position: CB (IV)

Verein:

Gesamtwertung: 79

Position: LM

Verein:

Gesamtwertung: 82

Position: LM

Verein:

Gesamtwertung: 81

Position: CAM (ZOM)

Verein:

Gesamtwertung: 78

Position: ST

Verein:

Gesamtwertung: 76

Position: ST

Verein:

