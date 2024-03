Dragon's Dogma 2: Alle Hauptquests als Liste und wie man sie abschließt

Die Hauptquests in Dragon's Dogma 2 erzählen die Geschichte des Erweckten, der sich mit einem Hochstapler herumschlagen und eine Verschwörung bei Hofe aufdecken muss. Oh, und Drachen jagen natürlich.

Das sind nur ein paar der Themen, die das Spiel mit seinen Aufträgen streift. Es geht noch um so viel mehr, wenn man sich die Zeit nimmt und allen Missionen im Spiel nachgeht. Eine konkrete Unterscheidung in Haupt- und Nebenmissionen ist gar nicht so einfach. Das Spiel selbst teilt sie nicht in Kategorien ein und listet alle Quests im Tagebuch unter "Aufträge". Versuchen wir es dennoch.

Die Hauptaufgaben für die Story in Dragon's Dogma 2

Die Frage, welche Quests strikt zur Hauptstory gehören und welche nur daran entlangschrammen, lässt sich so kurz nach dem Release nicht zu einhundert Prozent beantworten. Behaltet auch die vielen, vielen Nebenquests im Auge. Die folgenden Missionen haben einen Bezug zur Geschichte und treiben diese voran:

Hier sind sicher noch ein paar Updates nötig. Je nachdem, was sich in den folgenden Wochen als allgemeine Quest-Struktur für die Hauptgeschichte von Dragon's Dogma 2 herausbildet, werden weitere Anpassungen vorgenommen.

So oder so fahrt ihr nicht schlecht damit, alle Quests auf dieser Seite zu akzeptieren und ihnen nachzugehen. Nicht alle mögen für den Abschluss des Spiels unbedingt nötig sein, aber damit halten wir uns bestimmte Optionen offen, weshalb es ratsam ist, keine Quest auszulassen.

In manchen Abschnitten kann außerdem die Reihenfolge variieren und wir sind nicht immer strikt an die obere Auflistung gebunden, auch wenn es eine themtisch halbwegs sinnvolle Abfolge ist.