Hidden Deep kriecht am 24. Januar aus der Dunkelheit in den Early Access

Hidden Deep von Publisher Deadalic Entertainment hat nun ein festes Release-Datum. Am 24. Januar 2022 soll das Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel in den Early Access starten.

Hidden Deep tritt aus den Schatten hervor

Das 2D-Abenteuer entführt euch in eine verlassene Forschungsstation unterhalb des Meeresspiegels, in der ihr eine seltsame Anomale untersuchen müsst. Als Leiter eines Forscherteams erteilt ihr eurer Truppe Befehle, verteilt Aufgaben und erkundet das mysteriöse Phänomen eines anderen Planeten. Dabei könnt ihr Enterhaken, Scanner, Drohnen und schwere Maschinen nutzen und sogar schwimmen.

Den blutigen Ankündigungs-Trailer für das Release-Datum könnt ihr hier ansehen:

Als Inspiration für das Spiel nennt Entwickler Cogwheel Software Aliens, Das Ding aus einer anderen Welt und Half-Life. Ihr könnt euch den dunklen Pixel-Thriller also als eine kleine Hommage an Horror-Filmklassiker aus den 80er- und 90er-Jahren vorstellen. Wer allein zu viel Angst hat, kann sich auch einen Kumpel schnappen und in dedizierten Koop-Missionen die düsteren Gänge untersuchen.

Auf Steam könnt ihr den Titel bereits auf eure Wunschliste setzen