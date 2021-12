Max Verstappen wird Formel 1 Weltmeister, sagt Codemasters' Prognose mit F1 2021

Morgen um 14 Uhr beginnt das letzte Formel-1-Rennen der aktuellen Saison in Abu Dhabi und es entscheidet sich, wer Weltmeister wird.

Max Verstappen und Lewis Hamilton gehen punktgleich ins spannende Finale. Wer holt sich den Titel? Codemasters wagt mithilfe von F1 2021 eine Prognose.

Was F1 2021 dazu sagt

Wenn es nach dem Entwicklerstudio geht, holt sich Red Bulls Max Verstappen seinen ersten WM-Titel.

"Nachdem Verstappen im Qualifying die Pole-Position erobert hatte, gelang ihm am Sonntag in Abu Dhabi ein perfekter Start, bei dem er bereits in den ersten Runden eine solide Führung herausfuhr", heißt es.

"Hamilton ließ alles auf der Strecke und machte Druck, doch da er nur wenige Überholmöglichkeiten hatte, schwanden die Hoffnungen auf seine achte Weltmeisterschaft. Mercedes konnte sich trösten, denn das Team sicherte sich den achten Konstrukteurstitel in Folge."

Ob das mit der Pole-Position stimmt, wissen wir heute nach dem Qualifying, das ebenfalls um 14 Uhr beginnt.

"Sergio Pérez wurde Dritter und holte damit seinen sechsten Podiumsplatz in dieser Saison. Weitere Top-10-Platzierungen gab es für Valtteri Bottas, der Mercedes nach diesem Wochenende verlässt und die beiden Ferrari-Piloten, die dem Team den dritten Platz in der Konstrukteurswertung sicherten. Fan-Favorit Kimi Räikkönen belegte in seinem letzten Formel-1-Rennen den 10. Platz und holte damit einen letzten Punkt für sich und Alfa Romeo."

Noch bis zum kommenden Montag, dem 13. Dezember 2021, könnt ihr euch F1 2021 übrigens zum günstigeren Preis sichern.