Metroid Dread: Erster Patch beseitigt schwerwiegenden Bug

Vor wenigen Tagen hatten wir über einen Bug in Nintendos und Mercury Steams Metroid Dread berichtet, der zum Ende des Spiels unter bestimmten Bedingungen zu einem Absturz führte.

Für das Problem gab es zwar einen einfachen Workaround, mit einem Patch schafft man es aber gänzlich aus der Welt.

Version 1.0.1 für Metroid Dread

Besagter Bug, der zum Absturz des Spiels führte, wurde nun mit dem neuen Patch auf Version 1.0.1.

Ausgelöst wurde er durch eine auf der Karte markierte Schleuse. Im Spielverlauf ist es erforderlich, diese Tür zu zerstören. Und mit aktiver Markierung führte das dann zum Absturz von Metroid Dread. Dahingehend half es bereits, die Markierung vor der Zerstörung zu deaktivieren.

Ansonsten gibt es in dem neuen Patch keine größeren Änderungen, die Nintendo detailliert aufführt. Die Rede ist von "mehreren behobenen Problemen, um das allgemeine Spielerlebnis zu verbessern".

Unter anderem in Japan hatte Metroid Dread einen ausgezeichneten Start hingelegt und sich in wenigen Tagen häufiger verkauft als viele andere Spiele der Reihe in ihrem gesamten Lebenszyklus.

Warum es ein Spiel ist, dass ihr als Besitzer oder Besitzerin einer Nintendo Switch ins Auge fassen solltet, verrät euch Martin an dieser Stelle. Darüber hinaus ist das Spiel von Mercury Steam ein Vorzeigeprojekt für Nintendos brandneues Switch-Modell mit OLED-Bildschirm.

