realme 8 Pro Test - 108MP sind auch keine Lösung

Als aktueller Nutzer eines der teuersten Telefone am regulären Markt fragt man sich schon dann und wann: "Muss das so teuer sein?" Meistens dann, wenn man ein Gerät wie das realme 8 Pro in der Hand hat. Das Flaggschiff der recht jungen Marke bedient den preislich eher unteren Android-Bereich und das, ausgehend von den Tests des sehr Preiswerten 7i und etwas teureren 7 5G, durchaus kompetent. Das realme 8 Pro kostet nun knapp unter 300 Euro, nur minimal mehr als das 7 5G, und wieder einmal dreht sich das Feature-Karussell. Ein paar Dinge fallen raus, ein paar kommen dazu, die Frage in diesem Preisbereich ist immer, was einem wichtig ist.

Dann wiederum kann man sich im Gegensatz zum 7 5G mit dem Screen trösten. Dieser ist beim 8 Pro ein AMOLED mit all seinen Vorteilen. Kräftige Farben, starke Kontraste, hohe Leuchtkraft, fast unbegrenzte Betrachtungswinkel. Das ist ein, vor allem in dieser Preisklasse, ausgezeichneter Screen mit einer ordentlichen Auflösung - 1080×2400 FHD+ bei 6,4 Zoll. Mit 180Hz Touch-Polling geht es dann auch prahlen, dabei verschweigt das 8 Pro aber, dass es nur 60 Hz als Screen-Frequenz mitbringt. Das ist für das Geld nicht ungewöhnlich. Es gibt AMOLEDs mit weit mehr Hz, aber dann springt der Preis auch nach oben. Das 7 5G hat 120 Hz und scrollt noch ein gutes Stück weicher, aber es ist eben kein AMOLED. Wieder Kompromisse, wieder die Frage nach persönlichen Vorlieben, aber wenn ihr mit ja immer noch sehr sauberen 60 Hz leben könnt, dann macht es euch der Screen des 8 Pro so leicht, wie es nur geht, mit diesem Verzicht klarzukommen. Erneut, für diese Klasse ist der Screen klasse, einer der besten sogar.

Haltet euch lieber an den Standard-12MP-Modus, der sehr brauchbare Bilder macht, die sich definitiv am oberen Ende der Preisklasse des Gerätes bewegen. Gute, natürlich Farben, detailreich, der 3x-Zoom funktioniert tadellos und auch der weitere 5x-Zoom ist gelungen, da er den echten optischen Zoom mit dem digitalen verbindet und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Eine ausgezeichnete Handy-Kamera also, vor allem, wenn man den 108MP-Modus vergisst, der sich als genau das reine Marketing-Gadget ohne Echtweltimplikationen herausstellt, das man erwartet hat.

Schnelles Laden und saubere Software

Wo das 8 Pro dann wieder glänzt, das ist die Ladegeschwindigkeit. Der Akku selbst ist mit 4500 mAh im soliden oberen Mittelfeld, hält locker einen Tag im anspruchsvollen Normalbetrieb und das mit Mails, YouTube, Facebook, ein, zwei Games und was ich sonst so den Tag lang treibe. Das läuft in Tests auf etwa 20 Stunden Video-Zeit hinaus oder 15 im Web surfen. Mit anderen Worten, der normale Mensch sollte erst zum Schlafen gehen eine Steckdose suchen müssen. Diese lädt das 8 Pro dann von null auf 100 in etwas mehr als eine Dreiviertelstunde, 50W-Charging sei Dank. Dass mehr geht, zeigte ausgerechnet der Vorgänger, das 7 Pro unterstützte 65W-Schnellladen. Es wird wohl Gründe geben, warum das nicht mehr so ist. Im Endergebnis dürfte es den meisten recht egal sein, ob eine volle Ladung fünf Minuten länger dauert (das ist etwa der Unterschied zwischen 7 Pro und 8 Pro). Eine halbe Ladung gibt es beim 8 Pro in etwas über 15 Minuten, was den meisten reichen sollte, um einen guten Teil des Tages zu überbrücken.

Aufgeräumt wie immer, aber mit einem Klinkenanschluss.

Softwareseitig ist alles so sauber, wie man es erwarten kann. Realmes UI 2.0 hat praktisch keine Bloatware an Bord, wirkt klar strukturiert und aufgeräumt. Android 11 ist schon da, da ist man also auch auf Stand und es ist insgesamt ein Gerät, an dem ich eigentlich nichts ändern musste, um zufrieden zu sein. Okay, ich musste es in den Dark Mode schalten, der mittlerweile meiner eigenen Meinung nach Standard und kein Feature sein sollte. Aber er ist da, sogar mit ein paar optionalen Grau-Abstufungen, also ist alles gut.