Ich muss es Kaze and the Wild Maks lassen, die ganze Zeit war ich der Meinung, dass es zumindest im Geiste die Forsetzung zu etwas war, das ich in den 90ern spielte. Aber auch eine längere Suche brachte nur den PC-Engine-Titel Kaze Kiri zutage, der zwar auch was mit Ninjas zu tun hat, aber weniger von der Furry-Sorte. In Kaze spielt ihr eine Nina-Katze und sie wäre in den 90ern der normalste Maskottchen-Charackter auf der Welt gewesen. Einer von der Sorte, die man heute so halb vergessen zu den Akten gelegt hätte. Insoweit, voller Erfolg, die 90er-Maskottchen Nostalgie mit all ihren Aspekten wiederzubeleben.

Diese Art von Design setzt Präzision und Sprungkontrolle voraus. Eine schlechte Hüpfanimation, eine mittelmäßige Kollisionsabfrage und alles geht den Bach runter. Diesen Schnitzer leistet sich Kaze zum Glück nicht, nur zur letzten Brillanz in diesem Bereich fehlt dann auch wieder etwas. Dafür liebt es seine Animationen zu sehr. Wo ein Meat Boy in Millisekunden auf Eingaben reagiert, braucht Kaze dann doch die paar Frames mehr, um in die Gänge zu kommen und auch die Sprung-Koordination fühlt sich nie hundertprozentig rund an. Es gibt einen Grund, dass ihr per Knopfdruck eine Punktlandung hinlegen könnt, denn sonst wären einige eigentlich einfach Passagen grundlos brutal.

Die andere eher moderne Design-Entscheidung sind die recht langen Sprungpassagen ohne Pausen, die kaum Fehler tolerieren. Das hier ist kein Super Meat Boy oder so etwas, aber es ist gedanklich näher dran als zum Beispiel an einem Super Mario World, wo es eigentlich nur zum Ende hin Passagen gab, in denen ihr mal keine Gelegenheit hattet, den nächsten Sprung zu planen.

Fair und heftig, so mag es Kaze and the Wild Masks

Aber auch so hat es Kaze in sich. Was als lockeres Hüpferchen beginnt, dreht dann schon in Stage 2 schon ganz gut auf. An diesem Punkt habe ich dann bereut, nicht den einfachen Schwierigkeitsgrad genommen zu haben, denn so gibt es in den nicht so kurzen Stages nur einen Rücksetzpunkt. Unendlich Leben habt ihr, die Zeiten des kompletten Game Over sind vorbei. Aber ab Stage 3 - jeweils mit acht oder so Unter-Stages - brauchte ich die auch, während ich einzelne Passagen immer und immer wiederholte.

Viele kleine Ideen, die nie überstrapaziert werden. Hier müsst ihr zügig das Licht mit den Pflanzen anschalten, um die unverwundbaren Feinde einzuschläfern.

Dass ich mir diese Wiederholungen antat, zeigte, dass Kaze viel richtig macht. Es war nie wirklich unfair. Nach und nach arrangiert man sich mit den kleinen Macken der Steuerung, lernt das bessere Ausbremsen und weiß vor allem zu schätzen, dass jeder der kleinen Sub-Stages eine eigene Idee mitbringt. Mal bekommt ihr in Form einer Maske eine Sonderfertigkeit und verwandelt euch zum Beispiel für einen Teil des Unterwasser-Levels in einen Hai. Ein anderer Stage lässt euch per Sprungfedern durch den Level sausen und so hat jeder was zu bieten. Über zu wenig Abwechslung kann man sich bei Kaze nicht beschweren.