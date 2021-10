Xbox Game Pass: Zu wenig neue Abonnenten für Microsofts angestrebtes Jahresziel

Der Xbox Game Pass hat im letzten Jahr weniger neue Mitglieder angezogen, als es Microsoft angestrebt hat. Das Jahresziel für den Abonnentenwachstum wurde um etwas mehr als zehn Prozent verfehlt.

Der Xbox Game Pass verfehlt sein Ziel - zumindest in diesem Jahr

Wie aus einem Finanzdokument hervorgeht, wuchs die Zahl der Xbox-Game-Pass-Abonnenten in den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2021 um 37,48 Prozent. Die Zahl ist also immer noch gestiegen, allerdings hatte Microsoft einen Zuwachs von 47,79 Prozent angestrebt.

Im vorigen Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2020 endete, ist die Zahl der Game-Pass-Mitglieder um ganze 85,75 Prozent angestiegen - Microsoft hatte sich hier das Ziel von 71 Prozent gesetzt. Die Corona-Pandemie hat hier sicher auch etwas nachgeholfen.

Das Finanzdokument wurde letzte Woche eingereicht und spiegelt den Abonnentenzuwachs "aus Wettbewerbsgründen" in Bezug auf das jährliche Wachstum aus und nicht in tatsächlichen Zahlen.

Microsoft führte den Game Pass 2017 ein. Mit diesem Abo-Modell könnt ihr über 100 Spiele herunterladen und zocken. Ab 9,99 Euro im Monat könnt ihr auf PC oder Konsole loslegen, für 12,99 Euro bekommt ihr den flexibleren Game Pass Ultimate, mit dem ihr die ausgewählten Games auf PC, Konsole und Mobile starten könnt - und Gold ist dann auch mit dabei. Im Januar 2021 nutzten bereits 18 Millionen Spieler das Angebot.

Im Laufe des Oktobers kommen unter anderem noch Outriders, Into the Pit, Everspace 2 und einige weitere Titel in die Game-Pass-Bibliothek.