Deadpool & Wolverine: Erster Teaser bringt euch Marvel Jesus.

Während des Super Bowl wurde in der Nacht der erste offizielle Teaser zu Deadpool 3 aka Deadpool & Wolverine veröffentlicht.

Der Film gehört zu Phase fünf des Marvel Cinematic Universe und kommt in den USA am 26. Juli 2024 in die Kinos.

Erste Einblicke und Marvel Jesus

Ryan Reynolds kehrt hier ein weiteres Mal als Deadpool zurück. Des Weiteren schlüpfen Hugh Jackman (Wolverine) und Jennifer Garner (Elektra) noch einmal in ihre bekannten Rollen.

Mit dabei sind außerdem Leslie Uggams als Blind Al, Morena Baccarin als Vanessa, Rob Delaney als Peter, Stefan Kapicic als Colossus, Karan Soni als Dopinder, Brianna Hildebrand als Negasonic Teenage Warhead und Shioli Kutsuna als Yukio.

Hier ist der Teaser: