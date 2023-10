Ein Astro Boy für Netflix und Fitzeks Erstwerk als Prime-Serie

Und Netflix so: Ein Whodunit-Krimi im futuristischen Astro Boy-Universum? Take my money! Seit den 50ern zählt das J-Franchise von Osamu Tezuka zu den einflussreichsten Manga- und Anime-Zugpferden aller Zeiten. Gegen Ende der Tezuka-Ära verwirklichten sich dann seine beiden Kollegen Naoki Urasawa und Takashi Nagasaki mit ihrem Spin-off "PLUTO", das eine komplett neue Geschichte auf Basis der bekannten Charaktere ins Spiel brachte. Das war im Jahr 1964.

Jetzt wurde "PLUTO" wieder ausgegraben – als Anime von Netflix. Keine leichte Aufgabe. Aber das Risiko hat sich gelohnt: Netflix’ "PLUTO"-Interpretation, die in Zusammenarbeit mit Studio M2 entstand, verwandelt die legendäre Manga-Vorlage in ein visuell beeindruckendes Anime-Erlebnis, das sich locker zwischen den besten Anime-Neustarts des Jahres einreihen darf. Besonders stark: Um "PLUTO" inhaltlich folgen zu können, müsst ihr keinerlei Astro Boy-Vorwissen mitbringen.

Die direkte Konkurrenz von Prime Video setzt diese Woche stattdessen auf grundsolide Crime-Unterhaltung aus Deutschland. Für die Adaption des allerersten Romans von Krimi-Connaisseur Sebastian Fitzek hat der Amazon-Streaming-Dienst die eine oder andere Million zusätzlich springen lassen. Ob sich das auszahlt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Zwar ist "Sebastian Fitzeks Die Therapie" hochwertiger produziert als der gemeine "Tatort" am Sonntagabend, wird die Prime Video-Serie den ewigen Öffentlich-Rechtlichen-Stempel dank der teils holprig formulierten und steif vorgetragenen Dialoge trotzdem nicht so recht los.

Immerhin: Sebastian Fitzek selbst scheint maximal begeistert von der Prime Video-Miniserie zu sein. Dann ist ja alles gut. Tatsächlich ist "Sebastian Fitzeks Die Therapie" erst die zweite ernstzunehmende Adaption eines Fitzek-Romans überhaupt – wenn man die vielen austauschbaren Fernsehfilmchen mal ausblendet. Schon komisch, dass sich Filmdeutschland bisher so schüchtern gegenüber einem DER Bestseller-Autoren unserer Zeit verhalten hat. Vielleicht hat ja sein neuer Roman "Die Einladung" da dann mehr Erfolg.

Bleiben wir noch kurz bei Prime Video: Das "The Boys"-Universum wächst und gedeiht! Während die brutale Superheldenserie aktuell auf Staffel 4 zusteuert, hat Prime Video nun auch das starke Spin-off "Gen V" verlängert. Die Bestätigung kam sogar überraschend fix – noch vor Ausstrahlung der letzten zwei Episoden von Season 1. Und noch mehr Nerd-Zeug: Die neue "Fallout"-Serie von Prime Video hat nun auch einen Termin. Am 12. April 2024 geht’s ins Wasteland.

Oder wie Sky und WOW: Statt sich an der starken Serienkonkurrenz die Zähne auszubeißen, bringt uns das deutsche Medienhaus lieber wieder aktuelle Kinohits ins Heimkino. Passend zur Halloween-Zeit wartet da unter anderem der neue "Tanz der Teufel"-Schocker "Evil Dead Rise" im linearen Pay-TV und Stream. Franchise-Schöpfer Sam Raimi ist begeistert – und hat das Comeback des Necronomicons zusammen mit Ash-Legende Bruce Campbell sogar produziert.

Nintendo-Fans und Jump’n’Run-Kenner dürfen sich dann auch noch auf „Der Super Mario Bros. Film“ bei Sky und WOW freuen. Perfekter Zeitpunkt: Aktuell bricht "Super Mario Bros. Wonder" mal wieder sämtliche Rekorde auf der Switch.

