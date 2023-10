Super Mario Bros. Wonder: Tipps, Tricks und Lösung im Guide

Super Mario Wonder macht keine Gefangenen, was den Einfallsreichtum in seinen Welten und Leveln angeht. Mann, steckt dieses Spiel voller Ideen und kleiner, erfrischender Einschübe im Spielverlauf, dass jeder neue Abschnitt eine wahre Freude ist.

Nun sind Jump-and-Runs im Allgemeinen und Mario-Spiele im Speziellen nichts, wofür man großartige Hinweise benötigen würde. Lauft von links nach rechts, springt auf Gegner, meidet Fallen und tut euer Bestes, um am Ende die Flagge zu hissen. Der Klempner auf der endlosen Mission, die Welt vor Bowser zu retten, muss diesmal das wunderliche Blumenkönigreich erkunden. Mit den folgenden Tipps und Guides zu Super Mario Bros. Wonder fällt dieses Vorhaben ihm und euch ein wenig leichter.

Allgemeine Tipps und Tricks

Hier gibt es ein paar allgemeine Hinweise zum Spielverlauf, die einzuhalten garantiert nicht schadet und ein paar Hürden in den graduell schwieriger werdenden Leveln umschifft.

Die lila Blumenmünzen

In den meisten Leveln des Spiels könnt ihr drei solcher lilafarbenen Münzen finden und einsammeln, wenn ihr das Spiel zu 100% abschließen möchtet. Hier zeigen wir euch die Fundorte.

Die Wunderblumen

Mithilfe der Blumen lassen sich in den Leveln kleine Ereignisse auslösen, denen ihr folgen könnt, um zusätzliche Wundersamen zu erhalten. Hier zeigen wir, wo ihr die Blumen findet und wie ihr die Abschnitte abschließt.

Tipps und Tricks zu Super Mario Wonder

Der Schwierigkeitsgrad nimmt mit fortlaufender Spieldauer zu, bis ihr zum Ende des Spiels hammerharte Herausforderungen meistern müsst (vor allem die versteckte finale Welt hat es in sich). Erleidet ihr von Gegnern zu viel Schaden, dann wählt Yoshi oder Mopsie als Spielfiguren. Die beiden können von Gegnern nicht verletzt werden, aber auch keine Power-ups benutzen. Elefanten-Yoshi ist leider nicht möglich.

Spielt online, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Das hat den Vorteil, dass ihr in den Leveln hin und wieder die Umrisse der Spielfiguren anderer Leute seht. Vor allem, wenn es um Geheimnisse geht - etwa die lila Münzen -, kann man anhand der Silhouetten z.B. versteckte Durchgänge erahnen - und diesen dann folgen.

Das Online-Spiel hat weiterhin den Vorteil, dass ihr euch von anderen Spielern wiederbeleben lassen könnt. Fallt ihr beispielsweise in den Abgrund, könnt ihr euch als Geist noch fünf Sekunden lang bewegen. Berührt einen anderen Spieler (oder den Aufsteller eines Spielers) und ihr könnt den Level fortsetzen.

Spielt ihr mit mehreren Leuten an einer Switch, können diese euch wiederbeleben (solange jemand da ist, um das zu tun). Abgesehen davon, dass eine Partie mit anderen deutlich unterhaltsamer sein kann.

Yoshi kann als Reittier benutzt werden. Im Mehrspielermodus könnt ihr dem Spieler, der Yoshi gewählt hat, auf den Rücken springen und euch von ihm transportieren lassen. Auf diese Weise könnt ihr auch von seinem Rücken abspringen, während sich Yoshi in der Luft befindet, um höhergelegene Punkte zu erreichen. Bedenkt aber, dass sich alle Sammelobjekte in den Leveln auch im Solospiel holen lassen.

Probiert mit den Abzeichen herum. Drückt auf der Weltkarte jederzeit die R-Taste und seht euch die gesammelten Abzeichen an. Die Fallschirmmütze ermöglicht z.B. das langsame Gleiten durch die Lüfte, während euch der Delfin-Kick unter Wasser einen Temposchub verleiht. Wählt ein Abzeichen, das zum jeweiligen Level passt, um es einfacher zu haben.

