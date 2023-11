Elegant und hochwertig: Bei diesem Premium-Headset spart ihr 80 Euro

In der Black-Friday-Woche seht ihr den Wald vor lauter Headsets nicht mehr? Keine Sorge, wir haben hier ein wirklich gutes Angebot für euch herausgesucht. Das SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gaming-Headset bietet euch 38 Stunden vollen Surround-Sound bis zur nächsten Aufladung und hebt alle wichtigen Geräusche für euch hervor.

Besonders praktisch ist auch das Noice Cancelling des Mikrofons sowie die Möglichkeit der simultanen Verwendung des Gaming-Headsets am PC, der PlayStation oder Nintendo Switch per 2,4-GHz-Verbindung sowie Tablet und Smartphone per Bluetooth.

Auf Amazon spart ihr euch derzeit 40 Prozent beim Kauf des SteelSeries Arctis Nova 7. Somit kostet euch das hochwertige Headset nur noch 119,99 Euro.