Fallen Legion: Neues Bundle für diesen Sommer angekündigt

NIS America kündigte zum Release von ihrer Fallen Legion-Reihe auf Xbox One, Xbox Series X|S und PS5 auch gleich ein Bundle an. Hierbei sollen die Spiele mit Echtzeitkämpfen und rund 20 Enden Fallen Legion: Rise to Glory und Fallen Legion Revenants zusammen erscheinen.

Wie im kommenden Trailer zu sehen ist, handelt es sich in den Spielen um zwei sehr verschiedene Kulissen. Während ihr in Rise to Glory darüber entscheiden müsst, wie ihr euer eigenes Königreich steuert, werdet ihr in Reventants einem tödlichen Nebel ausgesetzt. Ihr müsst versuchen den Bösewicht im Kampf zu stürzen und gleichzeitig die Überlebenden politisch sinnvoll zu führen. Beide Spiele sind eine Mischung aus Strategie und Echtzeitkampf.