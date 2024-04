Minecraft: Die neuen Gürteltiere "rollen" sich zusammen, wenn ihr zu nahe kommt

Gürteltiere sind einfach extrem süße Wesen. Die schuppigen kleinen Schweinchen laufen nun auch in Minecraft herum. Auch hier rollen die braunen Angsthasen schnell zusammen und schützen sich mit ihrem Panzer. Eigentlich würde man sie am liebsten so zusammengekauert liegen lassen, doch der Panzer ist eine sehr praktische Ressource.

Armadillos und Wölfe stehen im Fokus des Updates

Aus dem Panzer des Gürteltiers könnt ihr in Minecraft Rüstungen für eure zahmen Wölfe herstellen. Wo wir gerade bei Wölfen sind, ist es sicher nicht verkehrt zu erwähnen, dass auch diese im neuen Update ein paar neue Arten erhalten haben. Dazu aber später mehr, denn jetzt steht erst mal das Gürteltier im Scheinwerferlicht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Dieses scheue Tier bevorzugt die Hitze der Savanne und der Badlands und rollt sich zusammen, wenn man sich ihm zu schnell oder zu laut nähert", schreibt Mojang. Leider könnt ihr Gürteltiere nicht zähmen, aber mit Spinnenaugen könnt ihr ihnen dennoch eine Freude machen - die essen sie besonders gerne.

"Spinnen und Höhlenspinnen laufen vor Gürteltieren weg, und zwar nur dann, wenn sie nicht zusammengerollt sind". Mit "zusammengerollt" meinen die Entwickler übrigens, dass sie ihren Kopf, ihre Armen und Beinchen in ihren Würfelkastenkörper einziehen und dann nur noch als rosa-braunes Viereck in der Gegend herumliegen.

Ich persönlich bevorzuge ja Schuppentiere, oder auch Pangolin genannt, die sind sogar noch süßer.

Und was ist mit den Wölfen los? Es gibt jetzt acht unterschiedliche Wolfsarten. Dabei unterschieden sich die Fellfarben der einzelnen Wolfsarten. Darunter ein schickes Husky-Weiß, gestreifte oder gefleckte Muster, eine rostige Farbe und mehr. Sie alle halten sich in bestimmten Biomen auf, die oft zur Fellfarbe des Wolfen passen.

Für Wolfsfreunde gibt es eine weitere gute Nachricht, denn das Leben eurer treuen Vierbeiner wird verdoppelt und ihr Schaden erhöht. Oh, und die Rute des Wolfes, also sein Schwanz, ist jetzt korrekt positioniert, wenn dieser sitzt.

Hier findet ihr die offiziellen Patch-Notizen für das tierische Update.