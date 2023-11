Geniales Gaming-Headset mit gigantischer Akkulaufzeit für unter 150 Euro

Das HyperX Cloud Alpha Wireless ist unter Gamern bekannt, ein absoluter Klassiker, und selbst große Streamer tragen die schwarz-roten Kopfhörer auf ihrem Schädel. Wieso? Weil das Headset einfach in allen Bereichen punktet und wenig Platz für Kritik lässt. Besonders durch seine unglaubliche Akkulaufzeit von bis zu 300 Stunden sticht das Gaming-Headset zwischen der Konkurrenz hervor.

Bequem, schick und mit allem ausgestattet, was der moderne Gamer braucht. So könnt ihr das HyperX Cloud Alpha Wireless am PC oder der PlayStation nutzen. Die Frequenz ist mit 15 - 21000 Hz solide, 62 Ohm, Rauchunterdrückung und ein gutes Mikrofon sorgen für ein Rundum-glücklich-Paket.

Bei Media Markt erhaltet ihr das HyperX Cloud Alpha Wireless derzeit für nur 149 Euro statt den ursprünglichen 229,99 Euro und spart euch somit 35 Prozent.