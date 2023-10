Govee Glide Hexagon Light Panels Ultra im Test.

Govees neueste Panels liefern eine sehr überzeugende Vorstellung ab, sind aber in der Anschaffung das Gegenteil von günstig.

Im vergangenen Jahr schaute ich mir die Govee Glide Hexa Pro LED Leuchtpaneele an, die zum Preis von rund 230 Euro eine schöne, ansehnliche Beleuchtung für eure Wand boten. Dieses Jahr zieht Govee nun mit den Glide Hexagon Light Panels Ultra nach, quasi die nächste Generation. Vom Aufbau her sind sie ähnlich, aber es gibt doch einige Unterschiede. Unter anderem im Preis, denn dafür verlangt man 350 Euro. Ist es das wert?

Govee Glide Hexagon Light Panels Ultra Release: 10.10.2023

Stromverbrauch: 72 W

Hersteller: Govee

Preis: ca. 350 Euro

Box & Zubehör: Leicht ist die Box, die ihr hier bekommt, definitiv nicht. Sie wiegt etwas weniger als fünf Kilogramm, darin verbergen sich die zehn Panels inklusive der passenden Verbindungskabel, ein Stromadapter sowie die Kontrollbox und ein Handbuch. Alles ist sicher verpackt und gut gepolstert, damit es ohne Beschädigungen bei euch ankommt.

Verarbeitung, Design und Installation: Die Verarbeitungsqualität ist sehr gut und hinterlässt bei dem Preis keinen schlechten Eindruck. Statt einem befinden sich hier gleich drei Klebestreifen auf der Rückseite jedes Panels, sodass sie sicher an der Wand sitzen. Vergleichbare Klebestreifen sollten ebenso gut ihre Dienste leisten, wenn ihr doch einmal umdekorieren möchtet und neue braucht. Zwischen den Panels liegt noch eine Pappabdeckung in Panelgröße, die ihr zum Beispiel dazu verwenden könnt, das gewünschte Muster vor dem Anbringen an die Wand zu zeichnen.

Jeweils fünf Panels sind in der Verpackung aufeinander gestapelt.

Vorher solltet ihr natürlich prüfen, ob die Panels funktionieren. Gleichzeitig koppelt ihr sie mit der Govee App auf eurem Smartphone, die euch dabei hilft, die Kabel richtig zu setzen und die Panels korrekt anzubringen. Der Prozess ist relativ unkompliziert und einfach, Kabel lassen sich leicht anbringen und wieder abnehmen. Wenn ihr wisst, was ihr tut, ist der Prozess innerhalb weniger Minuten beendet.

Features & Sonderfunktionen: Sind die Panels erst einmal angebracht, normalerweise an der Wand, aber grundsätzlich könnt ihr sie zum Beispiel auch an der Decke befestigen, kann es losgehen. Verbindet die Panels via App mit eurem WLAN (nur 2,4 GHz), wodurch ihr alles mit Amazon Alexa oder dem Google Assistant verknüpfen könnt. Unterstützung für Govee Dreamview, Govee Desktop und Razer Chroma ist ebenfalls vorhanden.

Ausgespackte Panels und alles, was ihr zum Einrichten braucht.

Was den Betrieb angeht, wisst ihr Bescheid, wenn ihr zuvor schon Govee-Produkte benutzt habt. Ihr regelt alles über die App, nehmt Einstellungen vor und könnt verschiedene Modi auswählen. Gegenüber den Glide Hexa Pro LED Panels gibt es hier 60 statt 38 Szenenmodi. Anpassungen bei Helligkeit und Geschwindigkeit sind ebenso möglich wie die Aktivierung des Mikrofons, wodurch die Panels auf Geräusche im Raum reagieren. Wenn ihr keine Lust auf die vorgefertigen Muster und Modi habt, erstellt ihr kurzerhand euer eigenes Design.

Beispiele für verschiedene Kombinationen.

Performance: Was die Darstellung anbelangt, liegen zwischen den letztjährigen Panels und der neuen Version Welten. Jedes einzelne Panel ist hier mit 129 LED-Perlen (42 bei der alten Version) ausgestattet und zudem in fünf unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Dadurch lässt sich unter anderem ein sehr guter 3D-Look erzielen, der an der Wand wirklich hervorsticht. Dadurch erhaltet ihr gleichzeitig natürlich noch mehr Möglichkeiten bei der Anpassung.

Auch am Tag fällt die Beleuchtung auf und wer sich an solchen Leuchtprodukten erfreut, kann damit definitiv seinen Spaß haben. Die Farben werden leuchtend dargestellt, können einen Raum allein schon ganz gut erhellen, einfach als Nachtlicht dienen oder euch langsam beim Aufwachen helfen. Die Panels sind dahingehend sehr flexibel und insgesamt eine schöne Spielerei, die umgekehrt aber eben alles andere als günstig ist. Wer möchte - und das nötige Geld hat -, kann sogar maximal 21 Panels mit einer Steuerbox (zwölf pro Netzadapter) betreiben.

Software: Wie bereits erwähnt, kommt bei der Nutzung wieder die Govee App zum Einsatz. Koppeln und Einrichten funktioniert prima und schnell mit ihr. Anschließend habt ihr zahlreiche Optionen zur individuellen Anpassung der Panels an eure Bedürfnisse, könnt umfassend damit herumspielen und experimentieren. Das ist überwiegend auch alles übersichtlich gestaltet und stellt euch nicht vor unlösbare Herausforderungen. Alles in allem eine angenehm zu verwendende Software.

of Attribution Bei der Zahl der verwendeten Panels seid ihr flexibel. Hier ein paar Beispiele mit drei Panels.

Zu kaufen gibt es die Govee Glide Hexagon Light Panels Ultra unter anderem bei Amazon.de.

Govee Glide Hexagon Light Panels Ultra - Fazit

Ein Luxusprodukt? In gewisser Weise könnte man es wohl als solches bezeichnen. 350 Euro sind nichts, was jeder mal eben so spontan für Leuchtprodukte investiert. Ich weiß nicht, ob ich selbst so viel ausgeben würde. Vielleicht an einem besonders spendablen Tag... Dann wiederum sehen die Panels wirklich hübsch aus und liefern eine schöne, überzeugende Beleuchtung, wenn sie erst einmal im Einsatz sind. Was die Qualität anbelangt, habe ich dahingehend eigentlich nichts zu meckern. Ein wirklich tolles Leuchtprodukt, bei dem letztlich der Preis für viele vermutlich der Knackpunkt sein wird. Wer es sich leisten will, wird am Ende jedoch nicht enttäuscht sein.