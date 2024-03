Helldivers 2: Dieser Held eilt zur Hilfe und spielt Schere-Stein, Papier mit euch

Elden Ring hat Let Me Solo Her doch einen Retter in der Not gibt es auch in Helldivers 2. Der Name des Helden ist .atasu und dieser Spieler ist für alle da, die mit einem SOS-Leuchtfeuer nach Hilfe rufen. Weil dieses Verhalten nicht ganz so üblich unter den austauschbaren Helldivern ist, versucht .atasu das Vertrauen der Mitspieler durch eine Runde "Schere, Stein, Papier" zu gewinnen.

Ein freundliches Helferlein

In einem Interview mit IGN erklärt .atasu, dass es ihm einfach Spaß macht, anderen Spielern zur Hilfe zu eilen, sofern diese Operationen dem Schwierigkeitsgrad drei bis neun liegen. Ist er Teil einer Mission, hilft er den anderen Helldivern diese abzuschließen und überlässt ihnen einen Großteil der Beute - oder lässt ihnen direkt alles liegen. Er schenkt ihnen manchmal auch hohe Ausrüstung und gibt ihnen Tipps. Damit die Spieler verstehen, dass er nur Gutes im Sinn hat, nutzt er die Emotes von Helldivers 2, um eine Partie "Schere, Stein, Papier" zu starten. Das bricht das Eis öfter, als ihr denkt.

Dieser Akt der Nächstenliebe ist aber nicht unbedingt ein Zufall, denn im echten Leben ist .atasu ein 28-jähriger Privatlehrer und gibt sogar zu, dass er selbst auch Fehler in Helldivers 2 begehe. So sagt er im Interview: "Ich bringe mich normalerweise ein paar Mal pro Operation mit meinem Scorcher um."

Auf seinen Hilfsmissionen versucht er den Spielern die Arbeit abzunehmen und alle interessanten Orte käferfrei zu bekommen, sammelt alle Proben und begibt sich dann zur Evakuierungszone. Dort wartet er dann auf seine Mitspieler, denen er bis zur Ankunft des Schiffes freie Hand lässt, während er sich um den Landeplatz kümmert.

In Helldivers 2 ist .atasu bereits Level 50 und hat über 200 Stunden auf dem Konto. Inzwischen streamt der Retter in der Not auf Twitch und erfreut sich dort Beliebtheit.