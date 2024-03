Helldivers 2 ist ein voller Erfolg: So viele Spieler verbreiten bereits Demokratie

Sonys und Arrowhead Game Studios' Helldivers 2 hat sich wahrscheinlich schon mehr als acht Millionen Mal verkauft.

Davon gehen jedenfalls Analysten aus und bestätigen damit, dass sich das Spiel als echter Überraschungshit entpuppt hat.

Durchgestartet für die Demokratie

Analyst Doug Creutz von TD Cowen schreibt (via Bloomberg), dass diese Zahl auch weiterhin wöchentlich ansteige.

"Wir glauben, dass das Spiel die Erwartungen weit übertroffen hat", sagt er.

Weitere Meldungen zu Helldivers 2:

Offiziell wurden noch keine Verkaufszahlen bekannt gegeben, aber auf Steam erreicht der Koop-Shooter regelmäßig mehr als 430.000 gleichzeitig aktive User.

In Großbritannien war es das bestverkaufte Spiel im Monat Februar, die Verkaufszahlen gingen seit dem Release am 8. Februar 2024 wöchentlich nach oben. Dabei kommt die PS5-Version von Helldivers 2 in Großbritannien auf einen Anteil von 57 Prozent.

Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch Sony hatte das Studio kürzlich dementiert.