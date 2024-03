Schauspieler, der euch für Helldivers 2 begeistern sollte, kriegt selbst nicht genug davon

Schauspieler Craig Lee Thomas kennt ihr wahrscheinlich aus dem Intro von Helldivers 2 oder aus Trailern für das Spiel.

Und er sollte nicht nur euch vom Spiel begeistern und euch zur Verbreitung von mehr Demokratie rekrutieren, er tut das auch selbst sehr gerne.

Er ist regelmäßig mit dabei

"Ich kann nicht genug von diesem Spiel kriegen", sagt Thomas im Gespräch mit PC Gamer.

"Ich habe jede Chance genutzt, um Bugs zu zermatschen und Bots auseinanderzunehmen."

"Ich mag es wirklich, im Unsafe-Mode gegen Hulks und Bile Titans zu kämpfen. Ich muss sagen, dass ich den Arc Thrower verpennt habe, aber gegen einen Charger mit einem gut koordinierten Team kann man wirklich die vorderen Beinplatten absprengen und dann seine Teamkameraden mit Maschinengewehren kommen lassen und sie ziemlich schnell erledigen."

Ein weiterer Favorit von ihm ist die AR-23P Liberator Penetrator, die ihn an die Tage erinnert, an denen er Halo 3 spielte. Übrigens kämpft er in Helldivers 2 lieber gegen die Automatons statt gegen Käfer.

"Einer meiner Lieblingsaspekte am Spiel ist der Wechsel zwischen den beiden feindlichen Fraktionen, aber ich muss sagen, die Automatons [sind mein Favorit]. Vor vier Chainsaw Berserkern wegzulaufen, während ein Mörser alles um einen herum auslöscht, fühlt sich jedes Mal wie in einem Film an."

Obendrein ist er angetan von der Community des Spiels und davon, wie die Entwickler damit umgehen.

"Die Community dieses Spiels, sowohl auf der Seite von Arrowhead als auch auf der Seite der Spieler, ist absolut unglaublich", findet er. "Ich habe das Umarmungs-Emote freigeschaltet und werde es wahrscheinlich nie wieder ablegen. Es gibt nichts Besseres als das Gefühl, ein Ziel zu erreichen und sich dafür eine demokratische Umarmung abzuholen."