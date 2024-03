Helldivers 2 klärt die Debatte um das Friendly Fire - Deshalb muss es sein

Für Entwickler und Arrowhead-CEO Johan Pilestedt ist das Friendly Fire in Helldivers 2 ein wichtiger Aspekt des Spiels. Einige Spieler finden es nervig, doch es hat seine Berechtigung. Der Entwickler erklärt, wieso das Spiel ohne den lästigen Schaden an Verbündeten nicht so gut funktionieren würde.

Warum es wichtig ist, seine Freunde abschießen zu können

Ob Granate, Gewehr, Flammenwerfer, ihr könnt euren Feinden, aber auch euren Freunden in Helldivers 2 mit euren Waffen schaden. Gutes Unterhaltungspotenzial bietet das Friendly Fire definitiv, egal, ob es nun mit voller Absicht oder nur ausversehen passiert. In hektischen Situationen kann es Spielern hin und wieder zum Verhängnis werden - gerade, wenn die Kommunikation nicht optimal sitzt.

Pilestedt geht es bei Helldivers 2 vor allem um die Glaubwürdigkeit. "Die Dinge sollten in der Spielwelt konsistent sein und deshalb müssen wir Friendly Fire haben. Wenn deine Kugeln Feinde töten können und die Feinde dich töten können, dann diktiert die Logik, dass deine Kugeln auch in der Lage sein müssen, deine Freunde zu töten", so der Entwickler im PlayStation-Blog.

"Diese Art von Design ist von Natur aus systematisch, denn wir erstellen einen Regelsatz, der für alles in der Spielwelt gilt, mit kleinen Ausnahmen. Dies führt zu einer Komplexität im Gameplay, bei der die Spieler während der Kampfsequenzen aktiv nachdenken müssen - und zwar nicht im Sinne von 'Rätsel lösen', sondern im Sinne einer sehr ursprünglichen, kreativen Problemlösung."

"Auch die Lacher, die entstehen, wenn man aus Versehen eine Bombe auf seine Freunde wirft, ermöglichen eine Verspieltheit, die in der Realität eine Tragödie wäre - aber innerhalb der Grenzen des Spiels können wir den dunklen Humor dieser Situationen erkunden. Und schließlich macht das Friendly-Fire-Element die Spieler zu einem echten, interaktiven Teil der Spielwelt, der eine große Rolle bei der Positionierung spielt und das Teamplay fördert."

Wie gefällt euch das Friendly Fire in Helldivers 2? Hattet ihr damit schon euren Spaß oder nervt es euch eher?