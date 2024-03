Helldivers 2: Neue Kriegsanleihe rüstet Helldiver für die nächste Offensive aus

Jetzt, wo geflügelte Käfer die Planeten in Helldivers 2 besiedeln, benötigen die Kämpfer in Helldivers 2 neue Ausrüstung. Arrowhead hätte sich also keinen besseren Zeitpunkt für eine neue Kriegsanleihe aussuchen können als jetzt.

Ohne Kriegsanleihen keine Demokratie

Mit "Auf Messers Schneide" könnt ihr den Feinden der Demokratie mit neuer Ausrüstung entgegentreten. Diesmal könnt ihr in der Kriegsanleihe futuristische Rüstungen, Blitze spuckenden Waffen, hochgradig stylishe Umhänge und ein paar neue Emotes erhalten, die euch helfen, die Freiheit zu verteidigen. So etwa der SG-8P-PLASMA-PUNISHER und der ARC-12-BLITZER, die ihr freispielen.

Die neue Kriegsanleihe kommt heute, am 14. März 2024, im Zuge des kostenlosen Inhaltsupdates von Helldivers 2 auf PC und PlayStation 5. Hier ist ein Trailer zur neuen Kriegsanleihe für Helldivers 2:

"Der galaktische Krieg hat mit Siegen und Rückschlägen für unsere geliebten und entbehrlichen Helldivers gewütet. Die S.E.A.F. sind mit den Vorbereitungen für die nächste Offensive beschäftigt, und schon bald werdet ihr sehen, wie euch der nächste Generalbefehl zu weiteren tapferen Opfern auffordert", heißt es im PlayStation Blog. Na, wenn das nicht motivierend ist.

Neben den Kriegsanleihen schreibt Arrowhead dort auch im Detail über die neuen Rüstungen und Waffen. So gibt es den EX-03-PROTOTYP 3, der eine Gummiisolierung besitzt, den EX-16-PROTOTYP 16, der ein Magnetfeld erzeugen kann, sowie die Rüstung EX-00-PROTOTYP X, die besonders futuristisch gestaltet ist.

Bei den Waffen dürft ihr euch auf das Lasergewehr LAS-16-SICKLE freuen, das in kurzen Salven feuert und mit einem Kühlkörper gekühlt werden muss, damit es nicht überhitzt. Mit dem SG-8P-PLASMA-PUNISHER erzeugt ihr explodierende Plasmageschosse und der ARC-12-BLITZER feuert ihr Blitze ab. Die G-23-Betäubungsgranate und die LAS-7-DAGGER-Laserpistole könnt ihr ebenfalls freischalten.