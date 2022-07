Heroes of the Storm geht in den Ruhestand und erhält keine großen Updates mehr

Spielt ihr noch Heroes of the Storm? Die Antwort der meisten Spieler dürfte hier "Nein" lauten. Auch Blizzard sieht am siebten Jahrestag seines MOBAs ein, dass es mit dem Spiel zu Ende geht und stellt die größeren Updates ein.

Ruhestand heißt Wartungsmodus

Die Entwicklung läuft trotzdem eingeschränkt weiter. Blizzard beschränkt sich hier jedoch nur auf "die Nachhaltigkeit des Clients und die Fehlerbehebung". Heroes of the Storm erhält die damit die gleiche Behandlung wie StarCraft oder StarCraft II. Das MOBA-Game wird also nicht mehr mit neuen kostenpflichtigen Inhalten bestückt, die saisonalen Rollen und Heldenrotationen werden aber weiterhin fortgesetzt.

Ihr könnt den Titel also weiterhin spielen, wirklich großartige neue Inhalte wird es aber nicht mehr geben. Der Entwickler erklärt seine Entscheldung in einem Update: "Im Juni dieses Jahres feiert Heroes of the Storm sein siebenjähriges Jubiläum. Es vereint legendäre Charaktere aus all unseren Universen und hat die Spieler auf natürliche Weise zu einem wirklich einzigartigen Erlebnis zusammengeführt."

Daher setze sich Blizzard dafür ein, dass "ihr auch weiterhin eure Abenteuer im Nexus genießen könnt". Blizzard schreibt weiter: "Auch in Zukunft werden wir saisonale Rollen und Heldenrotationen beibehalten, und während der In-Game-Shop in Betrieb bleiben wird, gibt es keine Pläne für neue, käufliche Inhalte. Zukünftige Patches werden sich in erster Linie auf die Nachhaltigkeit des Clients und die Behebung von Fehlern konzentrieren, während Balance-Updates nach Bedarf folgen werden."

"Ihr seid nach wie vor eine unserer leidenschaftlichsten Communitys, wir sind dankbar für euer anhaltendes Engagement und eure Unterstützung, und wie immer freuen wir uns darauf, euch im Nexus zu sehen", so Blizzard und erklkärt, dass Spieler mit dem Patch der nächsten Woche das "unglaublich seltene" Reittier Epische Arkane Echse als Dankeschön für ihre Treue erhalten.

Überraschend kommt diese Nachricht sicher nicht, immerhin hat Blizzard das Team hinter dem MOBA verkleinert und auch einige E-Sport-Events in den letzten Jahren abgesagt. Wie groß das Team rund um Heroes of the Storm aktuell genau ist, ist leider nicht bekannt.