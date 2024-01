Indiana Jones and the Great Circle erscheint noch 2024, erster Gameplay-Trailer ist da

Bethesda hat den ersten Gameplay-Trailer zu Indiana Jones and the Great Circle veröffentlicht und das Spiel erscheint noch 2024.

Darin bekommt ihr einen ersten Eindruck von der Story, von verschiedenen Schauplätzen und vom Gameplay.

Ihr seid Indy

Das Ziel von Entwickler Machine Games war, dass ihr "nicht nur Indiana Jones spielt, sondern Indiana Jones" seid.

Gespielt wird aus der Ego-Perspektive, in manchen Sequenzen, etwa beim Klettern, wechselt das Spiel aber auch in die Third-Person-Perspektive.

Zeitlich spielt Indiana Jones and the Great Circle zwischen dem ersten und dritten Film, ihr nehmt es also erneut mit den Nazis als Gegner auf.

Indys Reise führt ihn unter anderem nach Rom und ihr müsst seine Cleverness nutzen und nachdenken, um verschiedene Situationen zu lösen. Weitere Schauplätze, die zu sehen waren, sind unter anderem ein Dschungel oder Ägypten.

Natürlich könnt ihr eure Peitsche einsetzen und habt verschiedene Möglichkeiten, um Begegnungen mit Feinden zu lösen, zum Beispiel möglichst leise. Am Ende habt ihr eine Mischung aus Stealth, Gunplay und Nahkämpfen. Wir ihr bevorzugt vorgeht, liegt an euch.