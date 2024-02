Starfield und andere Xbox-Exklusivspiele kommen angeblich auf die PS5.

Microsoft denkt angeblich darüber nach, Starfield und weitere Xbox-Exklusivspiele auf die PlayStation 5 und andere Plattformen zu bringen.

Das berichten XboxEra und The Verge, dabei beruft man sich auf anonyme Quellen.

Welche Spiele könnten für PS5 erscheinen?

Neben dem erwähnten Starfield könnten demnach auch Hi-Fi Rush und Sea of Thieves für die PlayStation 5 erscheinen.

Was Starfield anbelangt, sieht Microsofts Plan den Quellen zufolge so aus, das Spiel nach Veröffentlichung der Shattered-Space-Erweiterung auf Sonys Konsole zu bringen.

Nach Angaben von The Verge soll auch Indiana Jones and the Great Circle für Sonys Konsole veröffentlicht werden, allerdings erst mehrere Monate nach dem Release auf PC und Xbox.

"Innerhalb von Microsoft zeichnet sich ein neuer Multi-Plattform-Ansatz für bestimmte Xbox-Spiele ab, wobei das Unternehmen abwägt, welche Titel exklusiv bleiben und welche in Zukunft auf Switch oder PS5 erscheinen werden", heißt es.

Es wäre ein deutlicher Strategiewechsel für das Unternehmen, das bisher plante, die größten Titel exklusiv auf der Xbox (und für PC) zu veröffentlichen.

"Berichten zufolge hat die Führungsspitze von Microsoft über die verschiedenen Vor- und Nachteile der Veröffentlichung von mehr exklusiver Software auf anderen Plattformen debattiert, und intern ist nicht jeder unbedingt glücklich mit der Entscheidung, aber der Verdienst durch das potenzielle Geld, das durch die Nichtveröffentlichung auf anderen Plattformen 'auf dem Tisch' liegt, hat wohl den Ausschlag gegeben", schreibt XboxEra.

Zuletzt gab es bereits Spekulationen darüber, dass Hi-Fi Rush für die PlayStation und Nintendo Switch erscheinen könnte.