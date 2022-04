Lords of the Fallen 2 für nächstes Jahr geplant - vielleicht schon mit UE5

CI Games hat kürzlich in einem Geschäftsbericht bekannt gegeben, dass Lords of the Fallen 2 im Jahr 2023 erscheinen wird. Zusätzlich gab es noch weitere Einblicke in die kommenden Pläne des Entwicklers.

Lord of the Fallen 2 ist auf dem Weg

Die Fortsetzung zu Lords of the Fallen "wird seit 2019 von unserem internen Studio Hexworks entwickelt", schreibt das Unternehmen. Mehr als 60 interne Entwickler arbeiten an dem Projekt.

Es befinde sich derzeit in einem "fortschrittlichen Stadium der Entwicklung". CI Games plant daher den weltweiten Start der Marketingkampagne im dritten Quartal dieses Jahres.

Lords of the Fallen erschien im Jahr 2014. Das Action-Rollenspiel erinnert ein wenig an das Dark-Souls-Franchise.

Wenn das Spiel nächstes Jahr erscheint, soll es auf PC und den neuen Konsolengenerationen spielbar sein. Ob Xbox One und PS4 noch dazu gehören, wird nicht erläutert.

In ihrem Bericht erklärt CI Games, dass Lords of the Fallen 2 das bisher größte Projekt des Entwicklers werden soll.

Wichtige Spiele primär auf der US5

Das hat einen großen Vorteil, denn CI Games möchte von nun an die Unreal Engine 5 für ihre wichtigen IPs verwenden, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.

Dazu gehören auch das nächste Sniper Ghost Warrior und das neue Projekt Survive. CI Games verspricht sich außerdem eine bessere Synergie zwischen den internen Teams durch den Wechsel auf die UE5.