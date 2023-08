Moving Out 2: Die 5 besten Tipps für angehende Umzugshelfer.

Umzugshelfer sind gefragt, nicht umsonst gibt es nun die Fortsetzung Moving Out 2! Erneut nehmt ihr zahlreiche Aufträge an und müsst dafür sorgen, dass die Möbel sicher ihr Ziel erreichen. Jetzt noch bunter, größer und abwechslungsreicher!

Wenn ihr also gerne Möbel schleppt (zumindest virtuell) und das obendrein noch gerne mit Freundinnen und Freunden, ist das hier definitiv ein Titel für eure Liste. Damit ihr auch gut hineinfindet, haben wir euch in unserem Guide ein paar Tipps für den Einstieg in Moving Out 2 zusammengestellt.

Als Koop-Spiel gedacht

Ja, ihr könnt Moving Out 2 alleine spielen (wie etwa auch vergleichbare Titel wie Overcooked), aber daraus ergibt sich hier nicht der Spielspaß. Mindestens eine weitere Person sollte es schon sein, dann habt ihr auch garantiert mehr Spaß und könnt euch gemeinsam freuen (oder auch ärgern, wenn es nicht klappt).

Gemeinsam könnt ihr effizienter vorgehen, euch verschiedene Strategien ausdenken oder einfach die Aufgaben zu verteilen. Vielleicht behält auch jemand (wenn es mehrere Leute sind) die Organisation im Blick und weiß, was wo noch zu tun und zu sortieren ist. Anders gesagt: mit menschlichen Mitspielerinnen und Mitspielern habt ihr einfach mehr Spaß.

Gemeinsam macht es mehr Spaß.

Nehmt Abkürzungen

Ihr könnt ruhig andere Sachen kaputtmachen, die ihr nicht transportieren müsst. Wen interessiert schon der Zustand des Hauses danach, nicht wahr? Springt durch Fenster, reißt Wände ein oder zerstört Türen. Durch Abkürzungen könnt ihr wertvolle Zeit sparen oder auch Objekte durch Fenster zu euren Mitstreitern werfen.

Manchmal kommt ihr auch erst im Verlauf eines Levels darauf und könnt dann bei einem weiteren Versuch eure Strategie entsprechend anpassen. Was ja auch ein Aspekt bei solchen Spielen ist. Ihr lernt von Level zu Level dazu und durch wiederholtes Spielen und Optimieren eurer Strategie werdet ihr besser darin.

Abkürzungen sind immer hilfreich.

Nehmt euch zuerst die schweren Möbel vor

Wenn ihr alleine spielt, könnt ihr schwere Möbelstücke auch alleine tragen. Anders sieht es im Koop-Modus aus, da braucht ihr zwei Leute. Und ihr solltet den schweren Objekten auch die oberste Priorität einräumen, da diese viel Platz in eurem Umzugswagen beanspruchen.

Habt ihr die größeren Sachen untergebracht, könnt ihr euch auf die kleinen Dinge konzentrieren und schauen, dass diese durch eine geschickte Platzierung der großen Objekte nicht wieder aus dem Umzugswagen herausfallen. Und kleinere Dinge lassen sich auch besser stapeln, etwa auf den großen.

Schwere Möbel solltet ihr zuerst transportieren.

Stapeln, aber vorsichtig

Das Stapeln von Sachen haben wir eben bereits angesprochen, aber ihr solltet dabei natürlich vorsichtig sein. Manche Dinge sind zerbrechlich und ihr solltet sie nicht unvorsichtig durch die Gegend werfen oder schwere Sachen auf sie stellen. Manche Sachen können auch gar nicht geworfen werden, sodass ihr sie nicht auf anderen Objekten unterbringen könnt und auf jeden Fall Platz auf dem Boden für sie benötigt.

Zerbrechliche Objekte erkennt ihr anhand eines Symbols, also passt darauf auf, was ihr durch die Gegend schleudert oder wie ihr die Sachen stapelt. Ein wenig Überlegung sollte immer in eure Entscheidungen einfließen.

Vorsicht beim Stapeln.

Reicht Gegenstände weiter

Wie erwähnt, solltet ihr euch zuerst um die großen Möbel kümmern. Aber das Teamwork hört dort nicht zwingend auf. Das hängt unter anderem vom jeweiligen Level ab. Manchmal kann es sich lohnen, dass anschließend jeder seine eigenen Wege geht. In anderen Levels ist es aber förderlich, weiter auf Teamwork zu setzen, indem ihr euch etwa kleinere Objekte zuwerft, was wiederum Wege und Zeit spart.

Nur mit den zerbrechlichen Gegenständen solltet ihr das nicht unbedingt tun. Die könnt ihr euch bei einem solchen Vorgehen dann bis zuletzt aufheben und ganz behutsam zu eurem Umzugswagen transportieren.