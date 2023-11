Nintendo hat einige der jüngsten Berichte rund um den Nachfolger der Nintendo Switch dementiert.

Dabei ging es unter anderem um Meldungen, wonach man die Switch 2 (oder wie auch immer sie heißen mag) zum Beispiel auf der gamescom Entwicklern gezeigt habe.

Das sagt Nintendo

Entsprechende Berichte seien "unwahr", teilt Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa gegenüber Investoren mit.

Zu den Titeln, die Nintendo auf der Switch 2 demonstriert haben soll, gehörten demnach eine verbesserte Version von Breath of the Wild sowie wie Unreal-Engine-5-Tech-Demo The Matrix Awakens.

"Die Gerüchte, die vor allem im Internet kursieren, tun so, als ob es sich um öffentliche Informationen handelt, aber sie sind falsch", sagt Furukawa (via Mainichi).

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass manche Dinge an einem Tag gerne mal noch dementiert werden, bevor sie am nächsten Tag oder etwas später offiziell werden. Insofern überrascht es nicht, dass Nintendo sich hier bedeckt hält und dementiert.

Wichtige Details zur Switch 2 habe man Berichten zufolge Ende 2022 mit Partnern geteilt. Im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gelangten E-Mails von Activision-Chef Bobby Kotick an die Öffentlichkeit.

In diesen Mails ging es nach einem Gespräch zwischen Kotick und Furukawa darum, dass die Switch 2 in der Lage sei, Call of Duty abzuspielen.

Zuletzt hatte Nintendos Doug Bowser mitgeteilt, dass die Nintendo-Accounts den Übergang zum Switch-Nachfolger vereinfachen würden.