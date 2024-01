Nintendo dominiert seit 19 Jahren in Folge die japanischen Charts - Und die kompletten Top 10 in 2023.

Nintendo dominiert auch weiterhin sein Heimatland Japan, im 19. Jahr in Folge sicherte man sich dort den Titel für das erfolgreichste Spiel des Jahres.

Das geht aus den Verkaufszahlen des Jahres 2023 hervor, die von der Famitsu veröffentlicht wurden.

Nicht nur der erste Platz

Und im vergangenen Jahr ging nicht nur der erste Platz in den Top 10 an die Switch. Tatsächlich handelt es sich bei den zehn bestverkauften Spielen des Landes um Switch-Spiele.

An der Spitze steht dabei The Legend of Zelda: Tears of the Kigndom, gefolgt von Super Mario Bros Wonder und Pikmin 4.

Hier die kompletten Top 10:

Auch bei den Hardware-Verkaufszahlen des Jahres 2023 geht die Krone an Nintendo. Mehr als vier Millionen Exemplare der Konsole wurden in Japan verkauft.

Weltweit sind es mittlerweile mehr als 132 Millionen Stück, während die Switch 2024 in ihr siebtes Jahr auf dem Markt geht. Es wird vermutet, dass Nintendo in diesem Jahr eine Switch 2 auf den Markt bringt.