Party Animals Codes: Holt euch kostenlose Skins und mehr (Oktober 2023)

Sind sie nicht niedlich? Aber Moment mal, so niedliche Sachen machen die Tiere in Party Animals gar nicht. In dem Multiplayer-Brawler verprügelt ihr euch gegenseitig, hier eben mit süßen kleinen Tieren.

Für Party Animals gibt es auch einige Codes, die ihr einlösen könnt, um so ein paar Boni zu erhalten.

Nachfolgend zeigt euch unser Guide, welche aktiven Codes es für Party Animals gibt und welche bereits abgelaufen sind.

Party Animals Codes Inhalt:

Welche aktiven Codes gibt es für Party Animals?

Diese Codes funktionieren aktuell in Party Animals:

Code Belohnung beardbox Kiko-Skin joshandkato Kato-Skin

Zurück zum Party Animals Codes Inhaltsverzeichnis

Welche Codes für Party Animals sind abgelaufen?

Diese Codes für Party Animals sind bereits abgelaufen:

Aktuell ist noch kein Code für Party Animals abgelaufen.

Zurück zum Party Animals Codes Inhaltsverzeichnis

Wie löse ich Codes in Party Animals ein?

So könnt ihr die Codes für Party Animals verwenden:

Startet das Spiel auf eurem Gerät. Links unten findet ihr einen Button für den Item-Shop. Klickt diesen an. Im nächsten Bildschirm findet ihr oben eine Möglichkeit zum Einlösen (Redeem) von Codes. Klickt die Option an und eine Textbox erscheint. Gebt dort euren Code ein und bestätigt die Eingabe. Sofern der Code noch gültig war, wird eine kleine Animation abgespielt und ihr könnt die Geschenkbox öffnen.

Zurück zum Party Animals Codes Inhaltsverzeichnis