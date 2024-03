So will Discord mehr Games im eigenen Client spielbar machen

Discord will mehr sein als nur eine Software, über die sich Menschen unterhalten können. Nein, auch innerhalb der Plattform soll für genügend Spaß gesorgt werden. Deshalb will Discord die Aktivitäten ausbauen und euch mehr Spiele zur Verfügung stellen, die ihr direkt im Client zocken könnt.

Discord bietet neues Tool zur Entwicklung von Client-Spielen

Aktuell könnt ihr eine gute Handvoll kleiner Browsergames von Gartic Phone über Minigolf bis Schach im Client spielen und das ganz ohne irgendwelche Downloads. Ihr klickt auf das Raketensymbol, startet dadurch das Aktivitätsmenü und wählt ein Spiel aus. Bei der Veröffentlichung der Funktion im Jahr 2022 war dieses Feature noch den Nitro-Abonnenten vorbehalten, inzwischen können es aber alle Discord-User nutzen.

Bisher besteht die Auswahl aus Gelegenheit- und Party-Spielen. Neben den Spielen könnt ihr aber auch gemeinsam YouTube-Videos schauen oder auf einem Whiteboard zeichnen. Das Starten geht schnell und ist unkompliziert - kein Wunder also, dass Discord diese Funktion ausbauen will.

Am 18. Mai soll das Embedded App SDK erscheinen, ein Tool, das es Entwicklern ermöglicht, Apps zu erstellen, die sich besonders leicht mit einem Iframe in Discord einbetten lassen. Das dürfte zwar die neuen Discord-Spiele auf Software beschränken, die im Browser läuft, aber inzwischen ist selbst dort eine Menge möglich.

Besonders sinnvoll wären Spiele, die bereits oft zusammen mit Discord genutzt werden. So etwa die Jackbox-Spiele, Among Us oder Headbangers. Wie wäre es mit einer Würfelsammlung für die DnD-Spieler, die einen Feuerball der Stufe "Über 9.000" werfen müssen?

"Wir wollen, dass Discord zum besten Ort für Entwickler wird, um alles zu tun: ihre Arbeit zu entwickeln, zu teilen, zu verbreiten, entdeckt zu werden und zu Geld zu machen", so Discord. Details zur Monetarisierung sollen in Kürze folgen. Bis dahin können wir nur spekulieren, ob sich diese Funktion für Entwickler lohnen könnte.

Zusätzlich will Discord es erleichtern, Apps außerhalb der eigenen Server zu nutzen. "Wir wollen, dass es für die Nutzer einfacher wird, auf Apps zuzugreifen, deshalb experimentieren wir mit einer Möglichkeit, wie Nutzer Apps zu ihren Accounts hinzufügen können, um sie in Räumen zu nutzen, in denen sie sich über Discord aufhalten", heißt es.