Subnautica 2: Multiplayer-Zwang? Live-Service? Fans machen sich Sorgen, die Entwickler reagieren.

Unknown Worlds, das Entwicklerstudio hinter Subnautica 2, hat auf verschiedene Sorgen der Fans im Hinblick auf die Fortsetzung mit einer Stellungnahme reagiert.

Zuvor hatte Krafton, der Publisher des Spiels, mitgeteilt, Subnautica 2 werde ein Multiplayer-Titel und das "Games-as-a-service-Modell" adaptieren.

Das sagen die Entwickler

Krafton erwähnte das im jüngsten Geschäftsbericht, in dem es zudem heißt, das Spiel werde 2024 erscheinen.

Nachdem Fans sich wenig begeistert von diesen Aussichten zeigten, veröffentlichte das Entwicklerteam auf seiner Webseite eine Stellungnahme dazu.

Was den Multiplayer-Aspekt anbelangt, wird Subnautica 2 im Koop-Modus zu viert spielbar sein. So viel stimmt. Aber Unknown Worlds betont, dass es kein Spiel mit Multiplayer-Fokus und der Koop-Part "völlig optional" sei. Wer alleine spielen möchte, könne das tun.

Mit Hinblick auf das erwähnte "Games-as-a-service-Modell" solltet ihr ebenfalls nicht in Panik verfallen: "Wir planen einfach, das Spiel für viele Jahre kontinuierlich zu aktualisieren... Denkt einfach an unser Early-Access-Update-Modell, nur in erweiterter Form. Keine Season Pässe. Keine Battle Pässe. Kein Abonnement."

Zu Mikrotransaktionen sagt man hingegen nichts. Interessant ist auch, dass das Studio selbst nicht von einer Veröffentlichung in diesem Jahr spricht.

"Der Early Access ist nicht für das Jahr 2024 vorgesehen, aber wir planen, im Laufe des Jahres viele weitere Informationen zu veröffentlichen. Wir freuen uns sehr darauf, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben, und hoffen, dass es euch genauso gut gefällt wie uns."

Unknown Worlds wurde 2021 von Krafton übernommen.