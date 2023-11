Neues Subnautica unterwegs? Legt euch die Taucherbrille für Anfang 2025 bereit

Das nächste Subnautica-Spiel soll laut einem aktuellen Finanzbericht von Krafton in der ersten Jahreshälfte von 2025 erscheinen. Entwickelt wird es wieder von Unknown Worlds, die mit Subnautica im Jahr 2028 und mit Subnautica: Below Zero aus 2021 ein wunderbares Unterwasser-Survival geschaffen haben.

Mit Subnautica könnte es schon 2025 weitergehen

Das Entwiklerstudio hatte in Stellenausschreibungen ein neues Subnautica angedeutet - bisher ist dies allerdings der einzige Hinweis auf eine weitere Fortsetzung. Dadurch stehen wir, was Details zu dem neuen Subnautica angeht, eher im flachen Wasser. Gesucht wurde in der Job-Anzeige jemand, der "die Geschichte und das Wissen über eine neue Science-Fiction-Welt und ihre außerirdischen Bewohner" erzählen möchte.

So könnte man davon ausgehen, dass Subnautica 3 auf einem neuen Planeten spielt oder in einer völlig anderen Ära. So oder so wird es sicher wieder wunderbar unheimlich. Nichts ist beeindruckender und gruseliger zugleich, als durch den weiten, düsteren Ozean zu tauchen und dabei dröhnendes Gebrüll durch die See donnern zu hören.

Aber was soll man machen, denn die Ressourcen für die vielen Crafting-Gegenstände sammeln sich ja nicht von selbst. Und abgesehen von der gefährlichen Tiefsee gibt es ja auch wunderschöne Anblicke unter und über Wasser zu entdecken.