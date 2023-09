Tales of the Shire: Die Hobbits aus Herr der Ringe laden 2024 ins gemütliches Spiel ein

Wētā Workshop und Private Division wagen sich an eines der größten Franchises. Es geht um Der Herr der Ringe. Statt den ungemütlichen Gollum, geht es diesmal um die geselligen und gefräßigen Hobbits. Tales of the Shire verspricht ein herzerwärmendes Erlebnis im Auenland.

Bereit für das nächste Abenteuer in Mittelerde?

Tales of the Shire soll irgendwann nächstes Jahr für PC und Konsolen erscheinen. Ein kleiner Teaser macht schon mal Laune auf mehr. In diesem kurzen Video sitzt eine junge Person an einem Tisch voller Pflanzen und Schnickschnack und malt in einem Buch.

Ihr Stift bringt etwas auf das Papier, was so aussieht wie eine Hobbit-Dame. Danach bläst der Wind einige Seiten um und wir sehen Skizzen der typischen runden Hobbit-Häuser. Das Buch offenbart immer mehr Seiten volle Essen und Wegweiser, bis es seinen Titel offenbart. Viel mehr wissen wir bisher aber auch nicht über Tales of the Shire.

Leider gibt es noch kein genaues Veröffentlichungsdatum und auch eine Vorstellung vom Gameplay erhalten wir bisher nicht. Erst 2024 wollen die Entwickler den Titel vollständig enthüllen.