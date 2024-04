Trailer zu Tales of the Shire zeigt, wie du dir als Hobbit ein Haus bauen kannst!

Angekündigt wurde Tales of the Shire bereits im vergangenen Jahr, jetzt gibt es einen ersten Trailer zum Hobbit-Spiel.

Darin seht ihr, wie gemütlich es in dem Titel von Wētā Workshop and Private Division zur Sache geht.

Entspannt spielen

Ihr könnt etwa euer Hobbit-Zuhause nach eigenen Wünschen anpassen, angeln gehen, Pilze sammeln und am Ende natürlich damit kochen. Schließlich braucht ihr ja ein zweites Frühstück.

"Wir freuen uns darauf, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Fantasie zu verwirklichen und ihr eigenes bescheidenes Hobbit-Leben im Auenland zu führen", sagt Kelly Tyson, Head of Product bei Wētā Workshop.

"Tales of the Shire bringt eine gemütliche neue Dimension in die Art und Weise, wie Fans Mittelerde erleben können, mit viel gesundem, Hobbit-zentriertem Gameplay, um Neulinge für das Genre zu gewinnen."

Einen Release-Termin für Tales of the Shire gibt es noch nicht. Wir wissen aber, dass es in der zweiten Jahreshälfte 2024 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen soll.