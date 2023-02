10 günstige DLCs für unter 18 Euro - Level Up Angebote im PlayStation Store.

Ihr möchtet noch mehr Spielspaß aus euren Spielen für PlayStation 5 oder PlayStation 4 herausholen? Dafür gibt es DLCs.

Und beim Kauf solcher Erweiterungen könnt iht jetzt beim neuen Level-Up-Sale im PlayStation Store eine Menge Geld sparen, denn es gibt zahlreiche Angebote!

Der Level-Up-Sale läuft bis zum 9. März 2023 um 0:59 Uhr, einige günstige und gute DLCs zeigen wir euch nachfolgend. Ansonsten könnt ihr die mehr als 1.000 Angebote auch selbst durchstöbern.

Die Zahl eurer Charaktere in Mortal Kombat 11 könnt ihr beispielsweise mit dem Kombat Pack (5,59 Euro) und dem Kombat Pack 2 (4,19 Euro) deutlich erweitern. Mehr Geschichten in Mittelerde erlebt ihr wiederum mit dem Story-Erweiterungspass für Mittelerde: Schatten des Krieges (4,99 Euro).

Auch Rambo gibt es als DLC für Mortal Kombat 11.

Mehr kooperative Zombie-Action erwartet euch in der dritten Erweiterung Fluss des Blutes für Back 4 Blood (5,99 Euro), auf Geisterjagd schickt ihr indes die Besucher eures Freizeitparks mit dem Ghostbusters-Paket für Planet Coaster (5,99 Euro). Wer noch mehr Küchen für kooperatives Kochvergnügen benötigt, sollte sich den Season Pass für Overcooked 2 (8,99 Euro, 7,19 Euro mit PS Plus) gönnen.

Holt euch die Geisterjäger in euren Vergnügungspark.

Eure Titan-Quest-Abenteuer könnt ihr mit den Erweiterungen Ragnarök und Atlantis (jeweils 7,99 Euro) um ein gutes Stück verlängern. Insgesamt drei Erweiterungen beschert euch der Season Pass für Age of Wonders: Planetfall (15,99 Euro, 13,99 Euro mit PS Plus). Somit könnt ihr noch mehr Runden in das Strategiespiel stecken. In der Story-Erweiterung The Kaito Files für Lost Judgment (17,99 Euro) ermittelt ihr als Masaharu Kaito in einem neuen Fall, der sich auch mit eurer eigenen Vergangenheit beschäftigt.