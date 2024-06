Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Komplettlösung, Tipps und Tricks

Shadow of the Erdtree stillt endlich den Hunger nach mehr Elden Ring und öffnet mit dem Reich der Schatten ein komplett neues, extrem in die Vertikale gehendes Gebiet von umwerfender Größe. Dort warten neue Gegner, neue Waffen, neue Zauber, neue Bosse, neue Mechaniken - und alles davon beleuchten wir hier.

Die Komplettlösung zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree für PS5, PC und Xbox nimmt euch mit auf die Reise durch den DLC. Sie zeigt die Vorbereitungen im Hauptspiel, wie man die neuen Inhalte startet, den Weg durch die zusätzlichen Gebiete, Taktiken gegen Bosse, Fundorte von Collectables und vieles mehr. Steckt ihr noch Hals über Kopf im Hauptspiel fest, behaltet auch die Elden-Ring-Komplettlösung im Auge.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Komplettlösung

Tipps und Guides

Grabfeld-Ebene

Grabfeld-Ebene zentral

Schloss Ensis

Himmelblaues Ufer

Charos verstecktes Grab

Riss im Steinsarg

Klingengipfel

Land des Turms

Belurat, Turmsiedlung

Fuß von Rauh

Scadu Altus

Scadu Altus zentral

Tipps und Tricks zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Welche Stufe braucht man für Shadow of the Erdtree? Bei einem Spiel wie Elden Ring, das mit Level 1 binnen weniger Stunden ohne Gegentreffer durchgespielt werden kann, ist das keine leichte Einschätzung. Man braucht gar nichts. Man sollte aber. Und zwar zulegen, wenn es nicht reicht. Für einen New-Game-Durchgang empfiehlt sich Level 150 bis 200, das nur als grober Rahmen. Mehr geht immer. Weniger auch. Probiert es und schaut. Einfach wird es keinesfalls.

Kann man jederzeit zwischen DLC und Hauptspiel wechseln? Ja, das ist problemlos möglich. Sobald ihr den ersten Ort der Gnade im Reich der Schatten aktiviert habt, könnt ihr auf der Karte des Zwischenlands mit der Taste R1/RB zum Schattenreich wechseln - und umgekehrt. Die Geschehnisse im DLC und im Hauptspiel stehen jeweils für sich.

Warum sind die Bosse so schwer? Weil Shadow of the Erdtree eine Erweiterung ist und From Software in seinen Souls-DLCs traditionell auftischt, als gäbe es kein Morgen. Manche der Kerle sind unfassbar hart, das war zu erwarten. Selbst wer alle Bosse aus dem Hauptspiel mit Leichtigkeit packt, kann hier an seine Grenzen stoßen. Das gehört dazu.

Und was tun wir dagegen? Besser werden und es erneut probieren, das wäre ein Anfang. Aber natürlich kommt uns das Spiel entgegen und erlaubt Geisterbeschwörungen bzw. das Rufen menschlicher Spieler vor kritischen Bossen. Auch auf der Oberwelt könnt ihr ziemlich oft Hilfe beschwören, falls es eng wird. Außerdem gibt es neue Progressionssysteme in Form von Scadubaum-Fragmenten und Verehrter Geisterasche.

Sammelt die Scadubaum-Fragmente: Sie sind verbunden mit einem der neuen Systeme in Elden Ring. Diese Fragmente findet ihr an meist an den Kreuzen, die Miquella in der Welt zurückgelassen hat. Benutzt ihr die Fragmente an einem Ort der Gnade für einen Segen, steigen die Angriffskraft und die Verteidigung des Charakters, und das permanent. Mit jeder neuen Stufe werdet ihr stärker und robuster. Die Stärkung erfolgt lediglich im Reich der Schatten und kann nicht ins Hauptspiel übernommen werden.

Sucht die Verehrte Geisterasche: Die Asche kann bei speziellen Statuen gefunden und ebenfalls an einem Ort der Gnade für einen speziellen Segen geopfert werden. Tut ihr das, werden eure beschworenen Geister stärker (zusätzlich zur weiterhin möglichen Geistereinstimmung bei Roderika). Auch der Effekt der Verehrten Geisterasche wirkt permanent, allerdings nur im Schattenreich. Nehmt ihr oft Geisterhilfe in Anspruch, empfiehlt sich ein entsprechendes Upgrade.

Und das hilft? Oh ja! Manches Mal stolpert man in einen Kampf, kassiert einen tödlichen Treffer, zuckt mit den Schultern und fragt sich, wie man das jemals schaffen soll. Dabei besteht ein himmelweiter Unterschied zwischen einem Stufe-1- und einem Stufe-10-Segen des Scadubaums. Vormals unmöglich scheinende Bosse werden auf einmal besser beherrschbar, man überlebt länger, lernt, bewirkt mehr an der feindlichen LP-Leiste und plötzlich ist da wieder diese Hoffnung.

Was ist noch neu? Shadow of the Erdtree gibt uns ein Mehr von allem. Freut euch auf neue Waffen, Talismane, Handbücher, Kriegsaschen, Geisteraschen, Zaubereien, Anrufungen, Kartenfragmente, Tränen für die Flasche der wundersamen Arznei, neue Nutzgegenstände, Rüstungen, NPC-Quests, Handwerksmaterialien, Echos, Bosswaffen und, und, und. Oh, und in den kleinen Katakomben am Wegrand müssen wir keine Hebel zum Öffnen der Bosstür mehr finden.

Die Vertikale im Blick behalten: Mehr noch als das Hauptspiel ist Shadow of the Erdtree eine vertikale Angelegenheit. Das gilt in erster Linie für die verschlungenen Legacy-Dungeons mit ihren vielen Treppen, Vorsprüngen, Dächern und Abzweigungen. Aber auch auf der Oberwelt müsst ihr gut hinschauen, die Karte benutzen, um eventuelle Übergänge zu erkennen, an Felswänden runterschauen, ob es nicht einen Vorsprung zum Fallenlassen gibt. Manche Regionen erreicht ihr nur auf diese Weise.

In welcher Reihenfolge spielt man Shadow of the Erdtree? Sucht euch eine aus. Auch hier folgt From Software der großen Stärke des Hauptspiels und baut diese sogar aus. Bis auf ganz wenige Ausnahmen könnt ihr fast sofort überallhin (solange die Wege bekannt sind) und probieren, wie weit man in welcher Richtung kommt. Die wenigsten Bosse im DLC sind vorgeschrieben, was nicht davon abhalten soll, sie trotzdem zu bezwingen. Hunderttausende Runen und tolle Items springen dabei heraus.