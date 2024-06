Luigi's Mansion 2 HD: Buu Huu Fundorte - Hier verstecken sie sich

Es gibt in Luigi's Mansion 2 HD eine Menge versteckter Buu Huus, die ihr in den verschiedenen Regionen des Spiels aufspüren könnt. Und natürlich wollt ihr das, wenn ihr 100 Prozent im Spiel erreichen möchtet!

Aber ihr müsst sie auch erst einmal finden und in jeder Region gibt es mehrere versteckte Buu Huus. In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend die Buu Huu Fundorte in Luigi's Mansion 2 HD.

Luigi's Mansion 2 HD: Buu Huu Fundorte Inhalt:

Luigi's Mansion 2 HD: Gruselvilla Buu Huu Fundorte

In der Gruselvilla von Luigi's Mansion 2 HD verbergen sich insgesamt fünf Buu Huus. Nachfolgend lest ihr, wo ihr sie finden könnt:

Wichtig: Ihr könnt die Buu Huus in den Levels A-1, A-2 und A-3 erst fangen, nachdem ihr den Buu Huu im Verlauf der Geschichte von Level A-4 gefangen habt. Spielt die Level dann einfach noch einmal.

Luigi's Mansion 2 HD: Alle Buu Huus in der Gruselvilla

Buu Huu in A-1: Schreckweg 09/15

Buugie-Woogie: Bei der Tür in der Garage könnt ihr ein Rad erscheinen lassen. Dadurch taucht wiederum Buugie-Woogie auf.

Buu Huu in A-2: Zahnräder-Jagd

Spitzbuube: Schaut beim Garteneingang vorbei. Dort könnt ihr vor dem Teppich einen Tisch erscheinen lassen, wodurch Spitzbuube auftaucht.

Buu Huu in A-3: Bücherspuk

Buu-Buu: Im Atelier ist das Stativ verschwunden, lasst es also wieder erscheinen. Tut ihr das, taucht Buu-Buu auf.

Buu Huu in A-4: Trug und Täuschung

Buu Huu: Das hier ist der allererste Buu Huu, den ihr im Spiel fangt. Und das geschieht automatisch im Rahmen der Hauptstory. Er versteckt sich im Speisesaal unter der Tischdecke.

Der erste Buu Huu, den ihr im Spiel fangt.

Buu Huu in A-5: Mitternachtsputz

Schubibuu: Geht ihr in die Bibliothek, stellt ihr fest, dass das Klavier verschwunden ist. Macht es wieder sichtbar und Schubibuu taucht auf.

Schubibuu

