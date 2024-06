Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Land des Turms: Karte, alle Orte, Dungeons und Bosse

Das Land des Turms in Elden Ring ist die dritte der großen Hauptregionen im DLC Shadow of the Erdtree.

Auch dieses Gebiet des Schattenreichs könnt ihr von Beginn an erreichen, ähnlich wie Scadu Altus, aber der Weg ist noch komplizierter als die anderen. Die Fläche des Turmlandes ist außerdem deutlich kleiner, was nicht bedeutet, dass es dort nichts zu sehen gäbe. Auch auf geringerer Fläche gibt es genug Geheimnisse, darunter ein Legacy-Dungeon, wie der Guide zum Land des Turms zeigt.

Hier alle Infos zum dritten großen Gebiet mit Karte, Kartenfragment, allen Orten, Bossen und so weiter.

Land des Turms betreten

Da die Turmsiedlung Belurat zum Land des Turms gehört, könnt ihr die Region schon nach dem Spielstart betreten. Aktiviert den Gnadenort "Drei-Wege-Kreuzung", reitet nach Westen durch die Unterführung und ihr kommt in der Siedlung an.

Allerdings sollte man wissen, dass keine Verbindung von der Turmsiedlung ins restliche Land des Turms besteht (das sich nordöstlich davon erstreckt).

Um dieses Areal zu entdecken, müsst ihr in Scadu Altus zu dieser Stelle nördlich der Ruinen von Moorth spazieren und die Höhle durchqueren:

In dem kleinen Giftsumpf, der dahinter folgt, reitet ihr Richtung Westen unter der Felsunterführung hindurch und erreicht nach kurzer Zeit den Gnadenort "Fuß der uralten Ruinen". Damit habt ihr den Eingang zum Land des Turms gefunden.

Karte vom Land des Turms

Das Gebiet im Nordwesten der Spielwelt ist deutlich kleiner als die Grabfeld-Ebene oder Scadu Altus. Hier die Karte und damit die Fläche des Turmlandes:

Kartenfragment vom Land des Turms

Es gibt genau ein Kartenfragment im Land des Turms (Kartenname: Fuß von Rauh). Habt ihr den Gnadenort "Fuß der uralten Ruinen" aktiviert wie oberhalb beschrieben, müsst ihr von dort aus nur in Richtung Südwesten zur Karte reiten. Seid vorsichtig mit den beiden Golems (einem Bogenschützen und einem Nahkämpfer).

Dungeons im Land des Turms

Sonstige Orte im Land des Turms

Bosse im Land des Turms