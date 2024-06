Luigi's Mansion 2 HD: Juwelen Fundorte - Hier müsst ihr suchen

Neben Buu Huus gibt es in Luigi's Mansion 2 HD auch noch Juwelen als versteckten Sammelgegenstand. Und wer findet nicht gerne Juwelen? Es gibt jedenfalls eine ganze Menge davon in den verschiedenen Regionen des Spiels, da können Juwelen Fundorte wirklich hilfreich sein!

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend ganz genau, wo ihr die versteckten Juwelen in Luigi's Mansion 2 HD aufspüren könnt.

Luigi's Mansion 2 HD: Juwelen Fundorte Inhalt:

Luigi's Mansion 2 HD: Gruselvilla Juwelen Fundorte

Los geht es in Luigi's Mansion 2 HD mit der Gruselvilla. An diesem ersten Ort des Spiels gibt es bereits einige Juwelen für euch zu sammeln. Wo ihr sie in den einzelnen Missionen finden könnt, zeigen wir euch nachfolgend.

Luigi's Mansion 2 HD: Alle Juwelen in der Gruselvilla

Juwelen in A-1: Schreckweg 09/15

Juwel 1: Schaut im Schattengärtchen nach, dort befindet sich auf einem Ast des Baums ein Juwel.

Juwel 2: Im Vorgarten könnt ihr die mittlere Blume auf der linken Seite blenden, um ein Juwel zu erhalten.

Juwel 1 und 2.

Juwelen in A-2: Zahnräder-Jagd

Juwel 3: Im Salon könnt ihr die Standuhr mit eurem Licht blenden und sie so öffnen.

Juwel 4: Werft im Atelier einen Blick durch die Kamera. Ihr seht ein Juwel hinter Spinnweben, die sich hinter dem Vorhang links hinten befinden. Saugt sie ein, um an das Juwel zu gelangen.

Juwel 3 und 4.

Juwelen in A-3: Bücherspuk

Juwel 5: Wackelt beim Haupteingang an der Statue auf der rechten Seite, woraufhin der Helm abfällt. Saugt diesen an und schießt ihn dann auf der linken Seite gegen das Bild mit dem Helm.

Juwel 6: An der Decke im Speisesaal befindet sich ein Safe. Ihr könnt dessen Öffnungsmechanismus mit der Lampe anblitzen, um ihn zu öffnen.

Juwel 7: In der Küche befindet sich im Kühlschrank ein großer Eisblock. Saugt ihn an, tragt ihn rüber zum Ofen und bringt ihn dort zum Schmelzen.

Juwel 5, 6 und 7.

Juwelen in A-4: Trug und Täuschung

Juwel 8: Links im Innenhof könnt ihr eine geheime Tür sichtbar machen. So gelangt ihr hinter das Aquarium und könnt das Juwel aufsaugen.

Juwel 9: Ebenfalls im Innenhof macht ihr im Brunnen eine fehlende Statue wieder sichtbar und erhaltet dafür ein Juwel.

Juwel 8 und 9.

Juwel 10: Macht in der Bibliothek auf der linken Seite einen Globus sichtbar. Saugt anschließend daran, bis ein Juwel auftaucht.

Juwel 11: Im Arbeitszimmer könnt ihr die Vorhänge aufsagen und seht so ein Bild mit einem Juwel. Mit der Düsterlampe könnt ihr das Juwel bekommen.

Juwel 10 und 11.

Juwelen in A-5: Mitternachtsputz

Juwel 12: Geht auf dem Dachboden bis zum Ende des Weges, oberhalb der Kommode findet ihr dort ein Juwel.

Juwel 13: Aktiviert im Schlafgemach den Ofen und nutzt den Deckenventilator, um das daran hängende Knäuel in Brand zu stecken. Dadurch wird der Weg hinter den Raumtrenner frei, wo ihr ein Juwel findet.

Juwel 12 und 13.

Weiter geht es mit: Luigi's Mansion 2 HD: Efeutürme Juwelen Fundorte

