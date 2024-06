Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Scadu Altus: Karte, alle Orte, Dungeons und Bosse

Scadu Altus in Elden Ring ist eine der Hauptregionen im DLC Shadow of the Erdtree, die ihr nach der Grabfeld-Ebene erreichen könnt.

Der kritische Pfad der DLC-Story sieht es vor, dass wir in Scadu Altus vorbeischauen, und sei es nur, um den einschüchternd großen Schattenbergfried im Norden zu erreichen. Natürlich gibt es in der Region mehrere versteckte Gebiete, Dungeons und Orte, die man beim Erkunden entdecken kann. Der Guide zeigt, was man in Scadu Altus finden kann, die Kartenfragmente, alle Orte, Bosse und mehr.

Hier die Übersicht aller Dinge, die im zweiten Gebiet von Shadow of the Erdtree passieren.

Scadu Altus in Elden Ring

Scadu Altus erreichen und betreten

Das zweite Gebiet im Schattenreich steht euch ebenfalls von Beginn an offen, aber man muss wissen, wie man dorthin gelangt. Dafür haben wir zwei Wege, einer verbunden mit einem schwierigen Bosskampf.

Erkundet Schloss Ensis auf der Grabfeld-Ebene und besiegt Rellana, Zwillings-Mondritterin in einem harten Kampf. Dies öffnet den "normalen" Zugang nach Scadu Altus.

auf der Grabfeld-Ebene und besiegt in einem harten Kampf. Dies öffnet den "normalen" Zugang nach Scadu Altus. Sucht südlich der Festung des Tadels eine Geisterquelle und aktiviert sie, dann könnt ihr per Sprung in besagte Festung hüpfen, sie verlassen und landet ebenfalls in Scadu Altus.

Da der untere Weg etwas komplizierter ausfällt, hier eine detaillierte Anleitung mit allen Schritten, die wir unternehmen müssen. Startet in der Grabfeld-Ebene beim Gnadenort "Kreuz am Säulengang" und reitet ein paar Meter nach Norden, wo ihr euch an dieser Stelle fallen lassen könnt:

Unten geht es Richtung Südosten zu einem kleinen Sumpf mit feindlichen Blumen darin. Reitet weiter in Richtung Osten/Südosten und ihr seht eine Hütte aus der Entfernung:

Kurz davor befindet sich eine Geisterquelle, die jedoch inaktiv ist. Sucht in der Nähe nach einem kleinen Steinhaufen, den ihr zerschlagen müsst. Er aktiviert die Quelle. Springt hinauf, sucht dort nach einer zweiten Quelle und lasst euch in die Festung schießen.

Damit habt ihr Scadu Altus erreicht und müsst die Festung lediglich verlassen, um nordwestlich davon den Gnadenort "Straße Moorth, Süd" zu aktivieren.

Karte von Scadu Altus

Hier die vollständige Karte der Scadu-Altus-Region im Nordosten des Schattenreichs (Hinweis: Der Schattenbergfried im Norden zählt als eigenes Gebiet).

Unterregionen in Scadu Altus

Scadu Altus zentral

Abgrundwald

Kartenfragment von Scadu Altus finden

Die Scadu-Altus-Region hat nur ein einziges Kartenfragment, das einfach zu finden und kaum zu verpassen ist. Es liegt an der Hauptstraße nördlich des Gnadenortes "Kreuz an der Hochstraße" und kann einfach eingesammelt werden.

Erste Schritte in Scadu Altus

Was sollte man in Scadu Altus tun? Ihr seht die riesige Burg im Norden des Gebietes, man kommt beim Umschauen nicht an ihr vorbei. Sie ist unser Hauptziel in der Region und ein wichtiger Ort für die Hauptgeschichte um Miquella und sein Gefolge.

Alles weitere in Scadu Altus ist optional, aber hier ein paar Tipps: Untersucht die Ruinen von Moorth, um einen geheimen Durchgang zum Bonny-Dorf (und noch viel mehr) zu entdecken.

Außerdem ist der folgende Durchgang nördlich der Ruinen interessant. Durchquert die kleine Höhle und folgt dahinter dem Verlauf des Areals nach Westen, um das Land des Turms zu erreichen, das dritte der großen neuen Gebiete:

Dungeons in Scadu Altus

Hier die Übersicht aller Dungeons (Kerker, Festungen, Höhlen etc.) in Scadu Altus, die ihr erkunden könnt:

Sonstige Orte in Scadu Altus

Wenn es gerade keine Dungeons zu erkunden gibt, können wir eine Vielzahl anderer Locations in Augenschein nehmen:

Bosse in Scadu Altus

Die Bosse in Scadu Altus stellen uns auf eine harte Probe. Aber erst einmal müssen wir sie lokalisieren. Folgende Bosskämpfe gibt es zu bestreiten: