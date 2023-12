Viel Bild für wenig Geld: 70 Zoll QLED TV von Media-Saturn für unter 600€ (4K, 144 Hz, DV, HDMI 2.1)

Habt ihr schon mal was von „OK. OTV“ gehört? Falls ja, seid ihr wohl öfter bei Media Markt / Saturn unterwegs, denn OK. OTV ist die Eigenmarke der Media-Saturn-Gruppe. Und genau hier gibt es aktuell ein durchaus gutes Angebot, sofern ihr mit ein paar Abstrichen leben könnt: einen 70 Zoll QLED TV (OK. OTV 70GQU-5023C) für 599 € inklusive Lieferung bei Media Markt / Saturn - das ist extrem viel Bildfläche zum kleinen Preis.

Natürlich kann man bei dem Preis-Größenverhältnis kein Display wie bei einem Oberklasse-Fernseher erwarten. Insgesamt schlägt er sich bei Bildtests zwar ganz gut, doch für PS5- und Xbox X|S-Zocker dürfte das (trotz HDMI 2.1) 60 Hz-Panel ein Manko sein. Hinzu kommt ein Helligkeitswert von nur 300 cd/m², das für HDR-Inhalte geradeso ausreichend ist. Wer mit diesen Abstrichen aber leben kann (TV für die Garage, Trainingsraum, Keller etc.), bekommt hier viel Bild für wenig Geld. Hier ein paar Eckdaten: