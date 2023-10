Analogues nächste Konsole ist die Analogue 3D.

Das Unternehmen beschreibt sein neuestes Gerät als FPGA-"Neuinterpretation" des Nintendo 64.

Was bietet Analogue 3D?

Analogue verspricht eine hundertprozentige Kompatibilität zu allen N64-Spielen, unabhängig von der Region.

Via HDMI könnt ihr die Konsole an euren Fernseher anschließen und habt dadurch auch 4K-Output. Auch "Original Display Modes" sind vorhanden, die den Look spezifischer alter Fernsehgeräte auf modernen TVs nachbilden sollen.

Zusammen mit 8BitDo veröffentlicht man einen Wireless-Controller für das Gerät, das mit einer 2,4-Ghz-Verbindung arbeitet. Ansonsten könnt ihr natürlich auch eure Original-N64-Controller verwenden, die Analogue 3D verfügt ebenfalls über vier Controller-Ports.

Ein richtiges Bild der Konsole gibt es noch nicht.

Abseits eines Teaser-Bildes gibt es derzeit noch kein Bild der Konsole. Im Gegensatz zum Analogue Pocket wird Analogue 3D auch nicht die OpenFPGA-Plattform unterstützen, ebenso kann das Gerät keine kopiergeschützten ROMs abspielen.

Die Veröffentlichung des Analogue 3D ist für 2024 geplant, Details zum Preis liegen noch nicht vor.