Bethesda sucht nach Wegen, um mehr Spiele zu veröffentlichen!

Dass Bethesda nicht den größten Output an Spielen hat, ist bekannt, angesichts des Umfangs der Spiele aber durchaus auch verständlich.

Laut Bethesdas Todd Howard sucht man aber nach Möglichkeiten, um die Wartezeiten zwischen neuen Spielen zu verringern.

Partnerschaften möglich

Nach der Veröffentlichung von Starfield im vergangenen Jahr liegt der größte Fokus des Studios nun auf The Elder Scrolls 6. In Anbetracht dessen dürfte ein Fallout 5 noch lange auf sich warten lassen.

Über die langen Wartezeiten zwischen Bethesda-Spielen sprach Howard jüngst mit Kinda Funny Games: "Weißt du, sie brauchen eine lange Zeit", sagt er. "Eine der Sachen, auf die wir uns dabei konzentrieren, besteht offensichtlich darin, für die höchstmögliche Qualität zu sorgen."

"Es geht aber auch darum, Wege zu finden, mit denen wir unseren Output steigern können, denn wir wollen ebenfalls nicht so lange warten. Das ist nie so geplant, wir möchten einfach sicherstellen, dass wir es richtig machen."

Zuletzt sorgte die Fallout-Serie von Amazon für einen Popularitätsschub der Spiele, wovon besonders Fallout 4 profitiert hat. Nun könnte es aber bis zu einem neuen Fallout, das von diesem Hype profitiert, noch eine ganze Weile dauern. Wäre eine Partnerschaft die Lösung, wie bei Fallout: New Vegas?

"Ich würde sagen, dass wir immer diese Gespräche hatten. Für die Serie haben wir eine Menge Dinge gemacht. Es ist zwar kein großes neues Spiel draußen, aber 76 hat Content für die Show bekommen. Und im Sommer kommt mit Skyline Valley eine großartige Map-Erweiterung."

"Wir schauen uns an, was wir mit dem Franchise machen und überlegen uns, ob wir uns mit unserem Plan für Fallout als Franchise – zu dem ich hier nichts sagen kann – gut fühlen. Wann kommt Season 2? Was passiert im Mobile-Bereich? Was machen wir mit 76? Und was ist damit? Oder mit dieser anderen Sache? Wann kommt das alles?"

"Nochmal: Wenn ich mit meinen Fingern schnippen könnte und alles dann sofort verfügbar wäre, würde ich es tun. Aber es geht wirklich darum, wie wir die höchstmögliche Qualität erreichen – das ist immer das Wichtigste."

Der ehemals bei Obsidian tätige Chris Avellone hatte einst angegeben, dass Bethesda mehrere Vorschläge für weitere Fallout-Spiele oder Elder-Scrolls-Ableger abgelehnt habe. Gegenüber Kinda Funny äußerte sich Howard auch zu New Vegas.

"Zuerst einmal haben sie fantastische Arbeit mit New Vegas geleistet", sagt er. "Offensichtlich kann ich nicht verraten, was wir in Zukunft für das Franchise geplant haben, aber New Vegas ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns und unsere Fans. Sie haben unglaubliche Arbeit geleistet."