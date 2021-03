Magic Legends: Diese Fünf Klassen und Regionen gibt es in der Open-Beta

Das Online-Action-RPG Magic Legends geht am 23. März 2021 in die Open Beta

Ein Video gibt Einblicke in die Klassen, Fähigkeiten und Items im Spiel

Ihr habt die Wahl aus fünf Klassen und fünf verschiedenen Regionen

Bei Magic Legends handelt es sich um ein Action-Rollenspiel aus der Welt des berühmten Kartenspiels Magic: The Gathering. Nächste Woche, am 23. März 2021, geht das Online-Rollenspiel in den Early Access und jetzt gibt es Details, was euch darin so erwartet.

In diesem Trailer gibt es auch einige Einblicke in die Inhalte dieser Open Beta:

Dem Video zufolge könnt ihr in der Testphase schon einmal 170 Zaubersprüche im Kampf einsetzen. Außerdem habt ihr die Wahl zwischen fünf verschiedenen Klassen: Sanctifier, Mindmage, Necromancer, Geomage und Beastcaller. Jeder dieser Klassen hat eigene Talente, einen bestimmten Hauptangriff und Neben-Fähigkeiten. Eben die könnt ihr natürlich nach und nach hochleveln.

Im Kampf nutzt ihr eine variable Hand von bestimmten Zaubersprüchen, die ihr aus einem anpassbaren Deck von zwölf Karten ziehen könnt, da kommt die Vorlage ein wenig durch. Ansonsten könnt ihr eure Kampfstärke natürlich mit Items verbessern, die ihr in der Welt sammelt. Laut Entwicklervideo gibt es über 50 verschiedene Artefakte und 160 Ausrüstungsteile.

Mit eben diesen fünf Klassen könnt ihr fünf verschiedene Regionen erkunden: Gavony, Dominaria, Tazeem, The Sanctum und ein eigenes Reich, das im Trailer als "Your Realm" bezeichnet ist. Diese Orte sind wiederum gespickt mit verschiedenen Missionen und Handlungssträngen.

Bei Magic Legends wird es sich um ein kostenloses "Hack'n'cast"-Spiel handeln. Darin spielt ihr einen Planeswalker, eine Figur mit mächtiger Magie, die zwischen Welten wandeln kann und müsst natürlich das, was man immer tun muss: einfach mal kurz die Welt retten.

Ab dem 23. März startet die Open Beta auf Arc Games und im Epic Games Store und ihr könnt euch bereits jetzt dafür anmelden.