Prime Gaming im Mai: League of Legends, Rainbow Six Siege, FIFA 21 und mehr

Prime Gaming verschenkt im Mai Goodies für League of Legends, Destiny 2 und Rainbow Six Siege

Fünf neue Gratis-Games gibt es obendrein

Der April neigt sich dem Ende zu und ebenso wie der Monat wechselt auch Prime Gaming sein Angebot. Im Mai dürft ihr euch unter anderem auf kleine Goodies für League of Legends, FIFA 21 und Destiny 2 freuen.

Ab Mai und bis zum 11. Juni können sich Spieler des beliebten MOBAs League of Legends bis zu fünf Mystery Skinshards abholen. Der erste Skinshard steht ab heute für euch bereit. Aber keine Sorge, auch nach den fünf Skin-Splittern geht es noch eine Weile mit den League-Loot weiter. Mindestens 36 Skin-Splitter wird es in Zukunft noch zu holen geben.

Wer mehr auf Shooter steht, kann mit Prime Gaming bis zum 20. Mai einen siebentägigen Renown Booster für Rainbow Six Siege erhalten. Auch in Destiny 2 gibt es ein paar kleine Loot-Häppchen für alle fleißigen Hüter. Im Mai erhaltet ihr das Spicy Ramen Exotic Emote, Ikora's Resolve Exotic Ship, Future Perfect Exotic Ghost Shell und Jagged Darksum Legendary Sparrow. Alles klar soweit?

Für Riots Shooter Valorant gibt es im Mai ein 200 IQ Spray, mit dem ihr euren Gegnern zeigen könnt, dass ihr der schlauste aller Spieler seid. Ebenfalls interessant dürfte der neue FIFA-Loot sein, den ihr bei Prime Gaming ab sofort abgreifen könnt. Das exklusive Prime Gaming 81+ OVR Player Pack enthält ein garantiertes 81+ OVR Item und 4x seltene Gold Player Items.

Für die Bohnen von Fall Guys gibt es ein neues Kostüm. Diesmal schlüpfen die kleinen Wonneproppen in das Fitness-Fiesta-Outfit und müssen nicht einmal etwas dafür zahlen. Weitere Goodies gibt es für Legends of Runeterra - hier gibt es eine epische Wildcard -, Red Dead Online, GTA Online, Madden NFL 21, Paladins, Smite und viele weitere.

Etwas verspätet könnt ihr mit fünf neuen Spielen in den Mai feiern. Ab dem 3. Mai gibt es Healer's Quest, bei dem ihr in einer Fantasy-Welt in die Rolle eines Heilers schlüpft und A Blind Legend, einem Action-Adventure ohne Bild, bei dem ihr euch allein auf euer Gehör verlassen müsst.

Mit Beholder verschenkt Prime Gaming ein dystopischen Abenteuer, indem ihr alle Feinde der Regierung ausfindig machen müsst. In The Blind Prophet geht es deutlich religiöser zu, denn ihr unterstützt Apostel Bartholomäus bei seiner Mission eine korrupte Stadt vom Bösen zu befreien.

Yoku's Island Express ist das fünfte kostenlose Spiel im Mai. Es stellt eine Mischung aus Flipper-Mechaniken und Jump 'n' Run dar und bietet eine offene Welt zur freien Erkundung.

Vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei? Ich werde wohl wieder den Loot für die gesamte Riot-Games-Palette abstauben.