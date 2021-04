Xbox-Angebote: Madden NFL 21, CoD: Black Ops Cold War, Battlefield 5 und mehr reduziert!

Der Microsoft Store bietet aktuell wieder zahlreiche Angebote für Xbox-Konsolen, teilweise spart ihr bis zu 80 Prozent im Spotlight-Sale.

Darunter fällt alles von aktuellen AAAs über ältere Blockbuster bis hin zu Indies und Geheimtipps, die ihr euch im Moment günstiger schnappen könnt. Wir haben euch einige davon zusammengestellt:

Late Shift

Ob das jetzt ein Film oder ein Spiel ist, darüber lässt sich streiten. Interaktiv ist es auf alle Fälle und man zockt es (in diesem Fall) auf der Xbox, das ist vorerst alles, was man wissen muss. In diesem Full-Motion-Video-Thriller entscheidet ihr euch wie in einem Abenteuer-Spielbuch immer wieder an entsprechenden Stellen, wie ihr handeln wollt und erreicht so eines von sieben verschiedenen, möglichen Enden. In der Geschichte vom Autor des Sherlock-Holmes-Kinofilms mit Robert Downey Jr. und Jude Law werdet ihr in einen brutalen Raubüberfall verwickelt - welche Entscheidungen werdet ihr treffen?

Little Mouse's Encyclopedia

Etwas sanfter als in der Nachtschicht geht es wiederum in Little Mouse's Encyclopedia zu. Dieses Lernspiel mit einem niedlichen Aquarell-Zeichenstil richtet sich vor allem an ein jüngeres Publikum ohne Altersbeschränkung und man kann darin spielerisch etwas über die Natur und verschiedene Tiere lernen. Mit einer möglichst einfachen, kindgerechten Steuerung kann man über 160 Tierarten und Pflanzen mit der kleinen Maus als Hauptfigur erforschen und Details zu ihren Lebensräumen erfahren. Vielleicht sind da ja auch noch für die Eltern interessante Neuigkeiten dabei? Das Lernspiel gibt es in 17 verschiedenen Sprachen - natürlich auch auf Deutsch.

Neben kompletten Spielen gibt es aktuell auch Vergünstigungen auf Zusatzinhalte, so zum Beispiel den Season Pass zu Assassin's Creed Odyssey oder die Erweiterung "Marching Fire" für For Honor.

Für Kundschaft von Xbox Gold gibt es außerdem noch weitere Rabatte im "Deals with Gold"-Sale, zum Beispiel auf verschiedene Assassins-Creed-Titel, Watch Dogs: Legion oder WRC 9.

Alle aktuellen Angebote findet ihr hier in der Übersicht.