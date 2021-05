New Pokémon Snap ist zum Launch im UK viermal erfolgreicher als das N64-Original

Damit ist es Platz drei der erfolgreichsten Switch-Spiele-Starts 2021

In Großbritannien führte New Pokémon Snap in der ersten Woche die Spiele-Verkaufscharts des Einzelhandels an. Damit verkaufte es sich viermal so gut wie das Original Ende der 90er zum Start.

Beim neuesten Spiel von Nintendo um die fotogenen kleinen Taschenmonster handelt es sich mehr oder weniger um eine Neuauflage eines Titels, der 2000 für das Nintendo 64 nach Europa kam. Das war zu einer Zeit, in der das Interesse an Pokémon-Geschichten, egal ob in Form der Animeserie oder von Videospielen, recht groß war. Die Begeisterung für das Franchise ist aber bis heute ungebrochen. In Großbritannien erreichte New Pokémon Snap nämlich zum Start die vierfachen Verkaufszahlen im Einzelhandel im Vergleich zum Original.

Generell ist die Switch, wie es bei gamesindustry.biz heißt, natürlich auch ein größerer Verkaufsschlager als das N64. Über die Jahre haben die Ausgaben für Videospiele und Plattformen bis jetzt immer wieder zugenommen, aber auch im Vergleich mit kürzlich erschienenen Titeln schlägt sich New Pokémon Snap nicht schlecht.

Die Verkäufe des neuen Paparazzi-Games waren nämlich gleich 2,5 Mal höher als beim letzten Spin-off-Spiel aus dem Franchise - Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX von 2020.

In Pokémon Snap dreht sich alles um den perfekten Schnappschuss

Dadurch ist es im Hinblick auf Großbritannien dieses Jahr der drittgrößte Start eines Switch-Spiels nach Super Mario 3D World + Bowser's Fury und Monster Hunter Rise.

Auch den Release des großen Sci-Fi-Shooters Returnal konnte New Pokémon Snap zum Start toppen, das sagt allerdings vielleicht weniger aus als gedacht. Schließlich besitzen zum aktuellen Zeitpunkt mehr Leute eine Nintendo Switch als eine PS5, für die das Roguelike-Spiel von Housemarque exklusiv erhältlich ist.

Klare Verkaufszahlen in Deutschland liegen uns aktuell nicht vor, es ist allerdings zu erwarten, dass sich New Pokémon Snap auch hier gut geschlagen hat. Aktuell können die niedlichen Pokémon zum Beispiel auf der Plattform Twitch mit einem Publikum von 24.883 Leuten (zum jetzigen Zeitpunkt) aufwarten und es ist damit auf Platz 22 aller aktuell gestreamten Spiele.